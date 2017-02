Frente Amplio celebró 46 años de su fundación

Como lo habíamos adelantado, el pasado sábado, el Frente Amplio en San José, realizó los festejos con motivo de recordarse el 5 de febrero el aniversario número 46 de la creación de la coalición de izquierdas. La invitación y convocatoria, presentaba como consigna "Frente Amplio de puertas abiertas", y como señalábamos también en la edición del pasado sábado, cuando dábamos cuenta de la actividad, la intensión de la nueva presidencia del FA, era justamente enviar un mensaje hacia la propia interna, procurando que las diferencias generadas en el último proceso elector departamental, con el alejamiento de diferentes grupos de la orgánica, el retorno de los mismos una vez pasadas las elecciones internas que proclamaron a Oscar "Torito" López como Presidente del FA y un compromiso de trabajar en la unidad. De hecho, gran parte de la alocución del propio López, estuvo relacionada a ese elemento. "De cada uno de nosotros depende el seguir avanzando, si en alguna cosa estamos desviados hay que corregir. La unidad tenemos que construirla entre todos", señaló. Además llamó a discutir en la interna como herramienta para "construir esa unidad", convocando además a "participar con alegría para ver el mejor camino, no de cada uno sino de todo el colectivo. Todos tenemos que aportar", finalizó. Agregó asimismo que: "Debemos trabajar con la perspectiva del 2019-2020, pero no por el espacio de cada uno sino para que el Frente Amplio recorra el camino de mantenerse en el gobierno", pero además redobló la apuesta yendo a lo departamental resaltando la necesidad de construir una fuerza política que sea "creíble en San José para que la sociedad maragata resuelva el camino del FA" logrando así llegar a la intendencia. El mensaje fue valorado como positivo por parte de dirigentes de diferentes sectores y de hecho ha trascendido que el próximo mes de marzo, regresará a la orgánica departamental el Diputado Walter De León, quien pese a haber regresado su sector a participar de la organización interna, no ha participado de la misma. Tras mantener algunos contactos, el Legislador ha señalado su intención de retornar a la orgánica partidaria. También habíamos anunciado que parte de la celebración planteaba un reconocimiento a más de 50 dirigentes y militantes de la fuerza política que desarrollaron tareas en la interna partidaria o tuvieron responsabilidades de Gobierno, como por ejemplo : Roberto Güenaga, Miguel Muyala, Aquiles Delfino, Juan Carlos Sena, Lisandro Barceló, Juan Portillo, Wilfredo "Balora" Garracini, Baltasar Aguilar, Gonzalo Ciganda, Roberto Costa, Pablo Urreta, Héctor Beovide, Joaquín Rossi, Ademar Camargo, Silvia Cabrera, Shirley Fernández, Juan Etchegorry, Norma Stéfano, Horacio González, Roberto Cabral, Antonio Castro, Antonio Sosa, Pablo Cortéz, Tabaré Laca, Jorge García, Carlos García, Luis Bolla, Heber Sellanes, Mónica Travieso, Jesús Cenández, Cenit Arévalo, Zulma Marichal, Araceli Rodríguez, Walter Oliveira, Ivon Sellanes, Pablo Almeida, Beatríz Roquero, Lizet Álvarez, Teresita Vera, Mary Cigliutti, Perico Perazza, Margot Martínez, Ignacio Espino, Augusto García, "Yiyo" Fernández, Miguel Donnabella, María Sala, Luis Lima, Oscar Routin, Gilberto Pecorari, Vitomir Tomasich, "Chela Martínez" y "Tita" Cardarello.