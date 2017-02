Carnaval y otras mieles

Con Rodolfo (Fito) Lacava

Rossana San Martín Cruxên

Rodolfo (Fito) Lacava es un ícono del carnaval de San José, de Uruguay, de Australia y de otros lares. Fue jurado del carnaval montevideano durante tres años, pero ahora retomó la batuta. El jueves 19 de enero pasado recibió la mención de mejor director de murgas en el Desfile del Carnaval 2017 con "La Margarita". Fito realiza la puesta en escena del espectáculo "Algo no anda bien" y dirige a esta murga que se ha renovado en varios rubros, para gozar en el "Teatro de Verano" de Montevideo.

Él tiene muchos planes para este año. La música, la literatura infantil y el teatro se sumarán a la alegría de un regreso con gloria a su amado carnaval. Sus hijas Agustina y Paula son sus musas. Conversamos con Fito el 31 de enero de este año.

_ Felicitaciones por este primer puesto como director de murgas en el Desfile del Carnaval…

_ Empecé lindo el carnaval, pero lo mejor de todo por lejos fue que se trató de un desfile muy particular. Fue hermoso pisar la Avenida 18 de Julio de Montevideo, después de 14 años. Tengo muchas imágenes que guardo en la retina, que voy a recordar por siempre.



"Las miradas de mis hijas me impulsaban a no parar"

_ ¿Con qué murga desfilaste por última vez?

_ Fue en 2004 con "Los Rebeldes". La mayor emoción de desfilar ahora fue que me acompañaron mis dos hijas: Agustina (18 años) y Paula (14). Me vieron desfilar. Arranqué con tantas ganas, que los murguistas decían: "Este loco no va a aguantar". A mí me gusta mucho hacer ejercicio y eso sirve para la resistencia. Cuando menos fuerza tenía durante el desfile, miraba para un costado y estaban ellas. Las miradas de mis hijas me impulsaban a no parar. Pasé precioso con ellas y fue un desfile divino

con "La Margarita".

Es emocionante volver después de tantos años y sentirse tan cómodo. Estar en Montevideo es muy importante. Estoy viajando a diario con Carlitos Paredes.

Humor y compañerismo carnavaleros que salvan

_ ¿Carlitos está en "La Margarita"?

_ Sí. También viajo junto a Martín (Tincho) Prado, pero él sale en "Los Chobys"("Humoristas"). Viajamos juntos porque estamos cerca de nuestros respectivos locales de ensayo. Lamentablemente, el Tincho sufrió el robo de su auto hace algunos días. Se lo robaron para sacarle los neumáticos y después se lo incendiaron. El carnaval me ayudó a conocer al Tincho. Es un gran tipo. Me hace acordar muchísimo a alguien a quien quise y admiré, que fue Julio Vázquez. A través del humor, el Tincho te hace olvidar de todos los problemas y a su vez, él también lo logra.

_ Es difícil superar ciertos golpes, pero la risa suele rescatarte

_ Pensemos en el sacrificio que hacemos todos los carnavaleros y más cuando viajamos desde el interior hacia Montevideo. Es jodido vivir ese tipo de cosa, pero el Tincho está saliendo adelante, porque es algo material nada más.

Estoy viviendo un carnaval muy distinto a otros, pero estoy muy feliz.

La generosidad de Felipe Gardiol

_ Se comentaba que "La Margarita" tiene una propuesta renovada desde los puntos de vista estético, musical y en sus contenidos. ¿Qué podrías explicitar sobre eso?

_ Antes que nada, quiero destacar que Felipe Gardiol, fue director escénico y responsable de esta murga durante 19 años. En el 20° aniversario me llamó, para bajarse del escenario y ofrecerme la dirección de la murga. Ese fue un acto humano muy destacable en este momento, en una sociedad muy competitiva y complicada en la que hay recelos y envidia. A partir de esa invitación de Felipe y del estímulo de mis hijas, decidí volver a salir en carnaval.

Cuando empecé los ensayos con "La Margarita", en seguida me di cuenta de que iba a ser una murga abierta, porque Felipe ya lo logró con su actitud para conmigo y para con otra gente que no había salido con esta murga y que se integró recién este año. Se conformó un plantel nuevo, muy interesante. Creo que el espectáculo está bueno.

_ Además de tener nuevos integrantes, ¿qué otros hallazgos señalarías?

_ La innovación viene por varios lados. Este año se incorporó también la pluma de Jorge Soria, como letrista. Es otro maragato que está incursionando en Montevideo después de mucho tiempo. Creo que son muy importantes sus textos para "La Margarita". Permanece Jorge Velázquez en los libretos. Hay otros que se integraron, que se destacan en el humor, como Paul Fernández, que realiza shows de "stand up". Él es muy bueno.



Chispas y esperanzas

_¿Qué otros roles tienes?

_ Me encargué de la puesta en escena. También incorporé mi tema inédito "Una chispa", canción previa a la retirada de la murga.

_ Es un tema que va a salir en un disco que vas a editar.

_ Creo que esos han sido cambios relevantes en la murga. "La Margarita" ha tenido una muy linda respuesta del público en los tablados. No obstante, estamos en un concurso sumamente complicado.

_ Varias murgas están muy potentes.

_ He visto algunos espectáculos increíbles y pasan solo 10 murgas a "La Liguilla". Hace muchos años que "La Margarita" no entra en ella (creo que desde 2009), por eso se busca ese logro.

El espectáculo se llama "Algo no anda bien". Basándonos en esa frase, pasamos por diferentes momentos, dando a entender que los uruguayos somos bastante complicados. Jamás puede estar todo bien. Siempre hay algo que nos preocupa. Sin embargo, está latente la esperanza, que no puede perderse. Están presentes el humor, la crítica, como debe ser.

Disco libre, "Sofía"(*) al teatro y cuento-canción

_ Volvamos al disco que vas a editar a mediados de este año.

_ Mi idea es editarlo en junio. Van a ser diez temas, pero solo llevamos tres. Lo estoy grabando en lo de Gustavo Britos. Tengo el apoyo incondicional de Marcel Plada, Fernando Navia y de Javier (Carancho) González. El Carancho es el productor artístico de las canciones.

_ Ellos participan en el tema "Una chispa".

_Sí. La banda está integrada por Marcel Plada en percusión, Fernando en el bajo y el Carancho en toda la parte de guitarra eléctrica y otros aspectos. Ahora el trabajo para el disco se enlenteció bastante, debido a mis ensayos para el carnaval. Después de que el carnaval culmine, tengo que "renovar las pilas" y meterme de lleno en el disco.

_ Grabaste también el candombe "Siento al Sur".

_ Sí. Lo hice con Mariana Ingold en Piriápolis. El tercero es "Mi último carnaval", que es una zamba. Está en proceso.

_¿Música y letra son de tu autoría?

_La gran mayoría, sí. Tengo como 20 temas, pero voy a sacar solo diez.

_¿Cómo se va a llamar?

_ Había pensado en el título "Sin etiqueta", porque me quería desprender del carnaval. Pero no sé, ya que esperaré a que estén todos los temas prontos. Tengo el apoyo del premio del FONAM y por eso debo concretar la edición. Lo saqué hace como dos años, pero la he pospuesto por diferentes motivos.

_ El libro para niños "Sofía" ha tenido mucho éxito. Su relato va a ser representado en el teatro.

_ Alejandro Cortalezzi es el encargado de esa producción. Aún no se ha concretado el grupo teatral que la llevará a escena.

Escribí otra historia, que estará dirigida a niños más pequeños. Es un cuento- canción. Está pronto, pero aún no puedo ni decir el título, ni dónde lo voy a editar.

(* ) "Sofía" es un libro para niños que tiene textos de Fito Lacava e ilustraciones de Mauricio Marra. Incluye un disco con la canción de la jirafa cantada por el Coro Departamental y el cuento narrado por Abel Soria. Fito editó el libro en "Imprenta La Canasta", en octubre de 2015. Se presentó en la "10ª Feria de Promoción de la Lectura y el Libro de San José" el 26 de octubre de 2015. Fito ha recorrido el país, cosechando las risas de los niños en escuelas y otros lugares en los que lo ha compartido.