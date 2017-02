Tasa de alumbrado: "saltó la térmica"

Bruno Danzov Si bien la idea era realizar un seguimiento del tema en forma semanal, los hechos y trascendidos, no nos dan tregua. Era fácil de suponer que con las características que tenía, al momento de implementarse la nueva tasa de alumbrado público, el tema dispararía una enorme cantidad de reclamos, planteos y posiciones. Era fácilmente esperable que al momento de aparecer la tasa en la factura de la UTE, los reclamos se dieran por miles. En cualquiera de estos días, si uno prende cualquiera de las emisoras de radio de la ciudad, lee la prensa o mira los informativos, hay cientos de reclamos de vecinos, que deben pagar la tasa de alumbrado, pero no tienen el servicio. Pero ha trascendido que la "alta tensión" por el tema de la tasa de alumbrado no ha sido únicamente entre en los vecinos, sino que se ha trasladado a los actores políticos. La Edila de Alianza por San José, Susana Gásperi, realizó días atrás un pedido de informe al Ejecutivo, sobre este tema, particularmente sobre si la Intendencia había realizado un estudio en Ciudad del Plata antes de la puesta en vigencia de la tasa de alumbrado, para conocer en cuantos lugares no se debería cobrar por carecer del servicio. En términos bastante más políticos, la edila se preguntó lo mismo que nosotros en la columna de opinión del jueves pasado, ¿Si demoraron tanto los técnicos, cómo le pueden haber errado tanto y cobrarle a la gente un servicio que nunca ha tenido?. Al parecer su par oficialista del "Sumate", el Vicepresidente de la Junta, Angelo Panzardi, se habría mostrado muy molesto con el planteo de Gásperi, durante la reunión de Bancada que se realizó antes de la última sesión de la Junta, incluso recordando que Alianza votó las tasas y que al día de hoy integra el Ejecutivo. De hecho, sobre la reacción de este edil del oficialismo podríamos hacer varias columnas, pero será una cuestión que deberán saldar en la Interna partidaria, si podemos decir, que los pedidos de informe son secretos y personales, y en este caso y de no mediar la discusión interna, muy probablemente, al menos quien escribe no se hubiese enterado del mismo. No es por cierto el primer cruce existente entre los sectores del partido nacional en la Junta Departamental, pero sin dudas por tratarse de un tema apéndice de la tasa de alumbrado, aparece como el más importante. De hecho diferentes asuntos serán abordados por el sector que lidera el Senador Carlos Daniel Camy, Alianza por San José, que se estará reuniendo en la mañana de hoy. Seguramente lo mismo ocurra el próximo lunes, cuando la bancada del "Sumate", se reúna antes de la sesión extraordinaria prevista para esa fecha. Los ánimos no son los mejores, los matices sobre algunos temas son importantes, y si bien es verdad que la creación de la tasa fue aprobada, no solamente por Alianza, sino en forma unánime, también, es verdad que hay responsabilidades partidarias y sectoriales, diferentes. Seguramente la creación de la tasa es incuestionable y se votó unánimemente. Lo que sí son cuestionables diferentes definiciones políticas que tomó el Ejecutivo, que no quiere asumir y errores de los que ha adolecido el proceso de construcción y cobro de la tasa. A saber porqué se cobran las horas de los funcionarios, el consumo y desgaste de los vehículos. Cómo se les pueden haber escapado tantas zonas en donde no se les brinda el servicio a los vecinos, y cobrarles para reclamarlo Más allá de esto, es bueno recordad que cada lugar en este espectro político les da s quienes le integran derechos y deberes, y cuanto más cerca se está del poder, (Sector, Partido, Oposición), son más grandes los segundos que los primeros. Para cerrar esta inesperada columna de opinión, me permito además recordar textualmente el acta de la sesión extraordinaria, en donde el Contador Gadea, representó al Intendente José Luis Falero, en un llamado a Sala convocado por el Frente Amplio. En determinado momento y luego de las explicaciones dadas por Gadea aparece: "EDILA SUSANA GÁSPERI. Gracias, señora Presidente. Escuché atentamente la exposición del contador Gadea; habló de San José de Mayo, de Libertad y mencionó, por arriba, a Ecilda Paullier. Yo quisiera referirme específicamente a Ciudad del Plata. Hay vecinos en ciertas zonas que tienen un contador de UTE, pero no tienen el servicio de alumbrado público. El cobro de la Tasa de Alumbrado Público va a comenzar el 1.º de enero de 2017. No creo que de aquí a esa fecha Ciudad del Plata esté toda iluminada. Mi pregunta concreta, señor contador, es: a todos aquellos vecinos que tienen contador, pero no tienen servicio de alumbrado público, ¿se les va a cobrar la tasa? SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el contador Gadea. SEÑOR GERARDO GADEA. Me voy a remitir al concepto de tasa: en ningún caso se puede cobrar una tasa de alumbrado público si el servicio no se presta, por lo tanto, los suministros de UTE no van a estar gravados con la tasa de alumbrado público. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Terminó, señora Edila? EDILA SUSANA GÁSPERI. Sí, gracias.