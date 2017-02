Fue galardonado con el premio Alfonsina Estorni en Buenos Aires

El poeta Gerardo Rodríguez Gussoni En las últimas horas dieron a conocer el fallo del certamen literario Rosalía de Castro a través del cual se homenajeaba a la poetisa Alfonsina Estorni. en Argentina.

Este evento de gran repercusión internacional, con participación de poetas de diferentes países fue desarrollado –como señalábamos- por la Institución Literaria Rosalía de Castro, de Buenos Aires. Más de 800 obras participaron en la convocatoria, y el Poeta Gerardo Rodríguez Gussoni, de San José, fue premiado con un trabajo donde integra a Alfonsina Estorni y a nuestra Juana de Ibarbourou, en un díptico donde incorpora dos sonetos. Refiriéndose a este galardón, nos señalaba el escritor “Para mi es una doble satisfacción dado que siempre traté de escudriñar en la vida de Alfonsina y en su obra”.

A continuación ofrecemos datos precisos del fallo del jurado en la ocasión:

PRIMER PREMIO: “Así, eras Galicia” de María del Rosario Lorenzo de Villa Ballester Pcia. de Buenos Aires. SEGUNDO PREMIO: “Poetisas Inmortales” de Gerardo Rodriguez Gussoni de San José Uruguay. TERCER PREMIO: “A veces” de Guillermo Santos Ledri de Gualeguaychú, Pcia. de E.Ríos. MENCIONES DE HONOR: Primera: “Qué produces en mí”, de Salem Roncal Ostiz, de Pamplona, España.

Segunda: “Fiebre” de Luis Antonio Beauxis Cónsul de Montevideo Uruguay.

Tercera: “Poema elemental” de María Cristina Córdido de Azul, Prov. de Buenos Aires.

Cuarta: “Mujer de Piedra y Verso” de Mónica Graciela Castro Santos de Mar del Plata. MENCIONES ESPECIALES: Primera:” Dime... Quien eres tu?” de Graciela Noemí Farías de Merlo Buenos Aires.

Segunda: “Plegaria por una abuela sin tiempo” de Gustavo Fracchia de Villa Adelina Buenos Aires.

Tercera: “Mujer” de Liliana Ayala de Prov. de Buenos Aires

Cuarta: ”Silencios” de Marita Margan de Zárate Buenos Aires.

Quinta: “Alma” de Mirta Noemí Vignapiano de Lomas del Mirador Bs. As.

Sexta: “Y el mar se engalanó” de Jorge Omar Hermiaga de Moreno Prov. de Bs. As.

Séptima: “Simplemente Alfonsina” de María de los Angeles Albornoz de Prov. de Tucumán.

Octava: “Las musas” de María Ester Ganzero de Navarro Prov. de Bs. As.

Novena: “Música en las manos” de Violeta Adela Klimes de Martinez Bs. As.

Décima: “Mar azul” de Laura Angélica Silva Egui de Concepción del Uruguay E. Ríos. PREMIOS ESPECIALES AL MÉRITO LITERARIO Y POR TRAYECTORIA: “La Palabra” de Jorge Fernando Landó de Gualeguaychú E. Ríos.

“Aquello que amamos” de Jorge Judah Cameron de Prov. de Mendoza.

“El loco” de Guillermo Santos Ledri de Gualeguaychú E. Ríos.

“Sumergida” de Silvia Mabel Vázquez de san Martin Buenos Aires.

“Te cuido” de Sergio Omar García de Villa Ballester prov. de Buenos Aires. ENTREGA DE PREMIOS Los premios se entregarán en el emblemático Café Tortoni de Buenos Aires Avenida de Mayo 825, el 8 de marzo a las 17.00 hs. en la sala Alfonsina Storni, se dará sala 16.30 hs. allí recibirán los premios, diplomas y antología.