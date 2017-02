"Presentan campaña "Encontré el equilibrio entre cuidarme y disfrutar Escrito por -- Por Claudia Presno Ayer fue presentada oficialmente la campaña "Encontré el equilibrio entre cuidarme y disfrutar", destinada fundamentalmente a los jóvenes, que busca sensibilizar y brindar información sobre el consumo problemático de drogas. En ese marco se harán diferentes actividades que darán inicio el próximo 10 de febrero. Así fue informado a este periódico por Carolina Hornes, Directora de Políticas Sociales del Gobierno Departamental de San José, quien detalló: "Lo que hicimos hoy (por ayer) fue presentar una nueva campaña que hay de sensibilización e información a la comunidad que la dimos a llamar "Encontré el equilibrio entre cuidarme y disfrutar". Es una campaña que está dirigida a toda la población, también enfocada mucho a los jóvenes, sobre el consumo problemático de drogas (…) Apuntamos a tres públicos objetivos: a las personas que se encuentran en este mes en las playas o que participan de actividades deportivas; a las que concurren al Carnaval y a todos aquellos que concurren a la conocida gran Fiesta del Mate. Empieza el 10 de febrero a la hora 17 con una movida que se llama "Impulsa el Verano" que va a ser en Picada de Varela. Luego vamos a tener el día 17 de febrero un campeonato de fútbol juvenil para mujeres y hombres que se llama "Disfruta el juego sin violencia" que está en la cancha del Club Tito Borjas donde tenemos la suerte de decir que ya hay más de 10 cuadros de nenas y varones inscriptos. Después tenemos el 18 de febrero la Fiesta Nacional del Mate, donde vamos a estar desde las 18:00 horas. El 19 de febrero a las 17:00 horas "Verano para todos" en Kiyú y el 23 de febrero vamos a estar en la parquización del Arroyo Mallada con el tema del Carnaval (…) Lo que nosotros hacemos es tener un equipo técnico de Ciudadela que acompaña esta movida, que forma parte de la misma, y lo que buscamos es acercarnos y ver aquellos que requieren de este servicio que puedan saber qué es lo que se brinda, darles información, que sepan que también Ciudadela puede brindar atención y derivación y empezar a trabajar con todo el tema de habilidades para la vida (…) hablamos de todo tipo de drogas: desde el alcohol y el cigarrillo hasta las otras que no son tan comunes (…)". La iniciativa es organizada por la Dirección General de Políticas Sociales, la Dirección General de Salud y Medio ambiente, Ciudadela y la Asociación Cristiana de Jóvenes. En algunas oportunidades estará presente el grupo de INJU "Impulsa". Jornada solidaria: En tanto, Hornes comunicó que el próximo 24 de febrero desde las 19:30 horas en AFE se concretará por séptimo año consecutivo la jornada denominada "Por la sonrisa de un niño" organizada por el grupo de Jóvenes por una Sonrisa así como por otras organizaciones de voluntarios que se han sumado a esta propuesta. "Lo que se pide es un útil escolar en buen estado, una túnica que ya no utilicemos, un uniforme que ya no utilicemos para poder colaborar y llevarlos a aquellos barrios que necesitan. Van a haber espectáculos artísticos, música en vivo, juegos inflables, recreadores, todo totalmente gratuito y a cambio le pedimos a toda la comunidad, a los vecinos, que puedan acercarse con su sillita, que puedan llevar el mate y un útil en buen estado que realmente será llevado a quienes más lo necesiten (…)También en estas actividades colaboran muchísimo los comercios de San José ya que año tras año los jóvenes los recorren con una carta certificada solicitando su colaboración (…)", expresó.

Publicidad Google