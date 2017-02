Merenderos llegaron a duplicar el número de usuarios

Por Claudia Presno Desde que terminaron las clases se ha notado un notorio incremento en cuanto al número de niños que concurre a los merenderos del Gobierno Departamental de los barrios Exposición y Roberto Mariano, de San José de Mayo, así como los ubicados en Playa Pascual y Delta El Tigre. En el caso del barrio Roberto Mariano, por ejemplo, el merendero llegó a duplicar el número de usuarios que tenía habitualmente. La propuesta fue considerada exitosa y se analiza extender por todo el año los talleres y actividades que se habían planificado para el verano. Así fue informado a Visión Ciudadana por Carolina Hornes, Directora de Políticas Sociales del Gobierno Departamental, quien expresó: "(…) ha subido en forma numerosa el número de usuarios de los comedores del departamento y también de los merenderos. Hoy por hoy estamos hablando de que en el merendero del barrio Exposición tenemos más de 70 chicos y en el de Roberto Mariano más de 60 cuando, por ejemplo, en el Roberto Mariano teníamos alrededor de 30 niños; estamos doblando el número de niños. Nosotros creemos que realmente el servicio que se brindó es integral, es algo nuevo que presenta el área de Políticas Sociales donde no solamente se brinda una merienda, que en este caso fue una diferente acorde a la estación avalada por una nutricionista donde los niños podían consumir no solo la leche y el pan sino que podían consumir frutas, cereales, licuados, etcétera, y a parte acompañaba la actividad recreativa. Los días miércoles tenemos hasta el día de hoy todo lo que es la Escuela Celeste con niños y niñas que se trasladan hasta la cancha de Tito Borjas y realizan actividad física y recreativa y también tenemos los días martes y jueves el espacio de manualidades a cargo de una de las funcionarias que no solamente lo realizan solos sino también con las familias. Tenemos muchas mamás que se unen a la propuesta y a las 15:00 horas más o menos se están acercando a los merenderos con sus hijos para realizar todas estas manualidades y si es posible irse con una rica merienda". Por otra parte, Hornes informó que en el merendero de Playa Pascual unos 40 niños son atendidos y en el de Delta El Tigre unos 90. Si bien estos números por lo general se mantienen durante el año, igualmente se notó un aumento en el verano. En estos lugares también se vienen desarrollando diferentes talleres y otras actividades. Además, el merendero de Delta está siendo remodelado y próximamente el de Playa Pascual se reconstruirá al cambiar de ubicación geográfica. EXTENSIÓN: La Directora de Políticas Sociales explicitó: "Las actividades estaban pensadas hasta que empiecen las clases pero ahora estamos realizando una evaluación con la encargada de los merenderos, los funcionarios, los papás, los niños y estamos viendo que realmente fue una movida que el barrio necesitaba (…) entonces la idea es continuar. Ya les adelanto que vamos a agregar unas clases de baile para las mamás, vamos a seguir con las clases de manualidades, vamos a seguir también con la Escuela Celeste, vamos a tener jornadas de cine en los merenderos y talleres para padres (…)".