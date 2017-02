Gira de Verano a Pedal llega mañana a San José

Cine La Gira Nacional "Verano a Pedal" volverá a recorrer todo el territorio nacional realizando 38 funciones de cine con proyección en Full HD, sonido de alta fidelidad, pantalla inflable gigante y el sistema EFECTO PEDAL, único de su tipo en todo el hemisferio sur.

En el caso de San José la actividad será mañana domingo 5 de febrero a las 21 hs en Plaza Treinta y Tres Orientales, con la película "Gilda".

* Serán 20 funciones, una en cada uno de los departamentos del país, durante la temporada de verano 2016 + una función especial a definir.

* 18 funciones en localidades de menos de 5.000 habitantes seleccionadas por la Dirección CENTROS MEC, del Ministerio de Educación Cultura.

- Las funciones tendrán lugar entre febrero y abril de 2017.

Al igual que en años anteriores, antes del comienzo de la película, EFECTO CINE junto al público presente plantará un árbol nativo proporcionado por cada departamento para neutralizar las emisiones de Co2, haciendo a la Gira VERANO A PEDAL la única en llevar adelante una política de reducción de emisiones del país.

En cada función, se necesitará para la proyección de la película de menos 14 participantes (entre los que podrá haber hombres, mujeres, niñas y niños, adultos mayores, etc) que deberán pedalear para generar la energía suficiente para proyectar la película.

Habrá 14 bicicletas (incluyendo bicicletas especiales para niños) y 1 pedal de mano para darle accesibilidad al evento y permitir que pedaleen personas en sillas de ruedas.

Las funciones comenzarán con un cortometraje vinculado a la promoción de la bicicleta como alternativa de transporte y opción saludable de vida.

Luego -tanda mediante- se exhibirá un largometraje nacional: "Gilda - No me arrepiento de este amor", entre otros a confirmar.

Toda la electricidad necesaria para inflar nuestra pantalla gigante y proyectar la película se generará a partir del pedaleo del público en bicicletas.

La entrada es libre y gratuita.

EFECTO PEDAL es la única plataforma de su tipo en todo el hemisferio sur y es la única que ha realizado una gira nacional de cine itinerante alimentado a pedal en todo el mundo.