Aumentar penas por crímenes contra policías

El pasado martes se cumplió la movilización "ni un policía menos". Como habíamos anunciado, y también como ocurriera en gran parte del país, en la mañana del martes los policías afiliados al SUPU (Sindicato único de Policías del Uruguay), pero en esta oportunidad acompañados por un grupo de Policías retirados, por representantes de orto sindicato como ADEOM, en la persona de su Presidente Hugo Martínez y donde se hizo también presente el Diputado Nacionalista Ruben Aníbal Bacigalupe, la movilización se cumplió frente al edificio de la Jefatura de Policía de San José. El colectivo reclama por mayor seguridad para poder desarrollar las tareas que se le asignan constitucionalmente. Portando velas azules y carteles con la consigna #niunpoliciamenos, dieron en el lugar, lectura a una proclama, en donde remarca su voluntad de manifestarse, frente a las autoridades en forma pacífica, procurando dar a conocer la realidad a la que se enfrentan cotidianamente, resumido en la frase "La pérdida de vidas y las secuelas de agresiones que nos deja el enfrentar a la delincuencia". Expresan además, "la falta de garantías claras, por parte de las autoridades, la Justicia y los representantes políticos", Reclaman que no se registren "más pérdidas de compañeros, no más violencia hacia nuestras familias y no queremos que nuestros compañeros hayan caído en vano". Concretamente como medida, piden al Gobierno que para desalentar estas prácticas delictivas se agraven al máximo las penas cuando los crímenes se cometen contra policías, destacando que "Si se respetan los DDHH fundamentales de los policías la inseguridad tiene solución…"