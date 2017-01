Junta encamina la prohibición de pasacalles en San José

Hipódromo y prohibición de pasacalles fueron los temas que analizó el plenario de la Junta, ayer en sesión extraordinaria En la noche de ayer, la Junta Departamental tuvo su sesión extraordinaria, con dos temas en el orden del día. El primero de ellos, no presentó debate, dado que era un tema que había quedado pendiente desde diciembre del año pasado, y que existía ya un acuerdo para que el asunto pasara a comisión. El tema vinculado a las actividades turfísticas en el Hipódromo de San José, su análisis y el respaldo que la Intendencia ha realizado para estas serán analizados en comisiones. Es verdad que el disparador del tema fue un accidente registrado hace ya algunos meses, cuando un jockey calló a la pista y el Jockey Club, organizador del evento, no había contratado ambulancia ni había presencia policial como se entiende debe haber en un espectáculo público de este tipo. Según lo mocionado por la bancada del Frente Amplio, el tema el tema pasa a la comisión de Legislación y a la comisión de Higiene para que la temática sobre el bienestar animal pueda también ser analizado. Paralelamente se solicita que se convoque en el seno de las comisiones a especialistas para que estos informen sobre cuáles son las obligaciones de inspección en este tipo de espectáculos públicos. La moción fue aprobada por unanimidad. Posteriormente como se anunciara oportunamente, se dio ingreso a un proyecto de decreto, presentado por el edil oficialista Esteban Arosteguy para que se prohíba la colocación de pasacalles en el departamento. La prohibición, que fue cuestionada únicamente por el edil Humberto Greno, encontró además el respaldo de otros ediles nacionalistas, quienes además propusieron que en la comisión de Legislación a donde definitivamente se analizará el asunto se pueda profundizar en la materia. De hecho, el edil Gonzalo Geribón solicitó dar un plazo no mayor a 60 días, para que la comisión presente el informe correspondiente para la aprobación de la nueva normativa departamental. En el mismo sentido, el edil de la lista 33, Dr. Diego Mariño, expresó su voluntad en el sentido de analizar la posibilidad no sólo de prohibir los pasacalles sino de ampliar la prohibición a toda la cartelería móvil, utilizada habitualmente en las campañas electorales. Los actores coinciden que, por tratarse de un momento todavía lejano a las campañas electorales es un buen momento para legislar al respecto.