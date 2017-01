Innovación, sabiduría rectora y apertura

"Luis Baccino -Movidos por la renovación" de Andrés Azpiroz en el ICE

Rossana San Martín Cruxên

El 26 de noviembre de 2016, se presentó en el Instituto Cultural Español de San José, el libro del Licenciado en Ciencias Históricas Andrés Azpiroz Perera: "Luis Baccino- Movidos por la renovación. La promoción de los laicos y el reformismo social católico desde la diócesis de San José en los tempranos sesenta." Participaron en esta actividad el Obispo diocesano Monseñor Arturo Fajardo, el Periodista y Licenciado Jaime Clara, la Profesora Verónica Gallesio y el autor.

El libro analiza la obra de Monseñor Luis Baccino, que abarcó la catequesis, la formación del laicado, el medio rural y la creación del Centro Cooperativista del Uruguay, con amplia visión sobre la labor social de la Iglesia. También refleja las repercusiones del Concilio Vaticano II. Anexos: entrevista al ex dirigente de la Juventud Agraria Católica Silvio Marzarolli y "Baccino por Baccino "(extractos de la carta pastoral Orientación Pastoral de 1962).

Aquí compartimos una entrevista que le hiciéramos a Andrés en la casa de sus padres, al día siguiente de la presentación.

El libro fue editado por OBSUR/Hogar Sacerdotal Mons. Jacinto Vera, 2016. Tiene 152 páginas.

La catequesis y la formación de los laicos

_ Iniciaste este trabajo cuando estabas concluyendo tu carrera de Licenciado…

_ Fue la monografía de pasaje de curso para el Curso Historia del Uruguay III. Esos cursos tienen un sistema de seminario y este era sobre la década del ´60. Elegí trabajar con la iglesia católica de los sesenta y en particular, me dediqué a la figura de Luis Baccino.

_ Señalas en tu libro, que una de las razones de la elección es que eres oriundo de San José. A eso se sumó el desconocimiento que en general se tiene sobre él.

_ En este trabajo se explican cuáles fueron los principales impulsos…

_ Alude a ellos el Presbítero Mario Hernández en el prólogo de tu libro.

_ La catequesis, en primer lugar. La creación de la Juventud Agraria Católica (JAC). Vinculados a esta, el Movimiento Familiar Rural y el Instituto de Formación Rural. También está analizada la Pastoral de Conjunto. Finalmente, la creación del Centro Cooperativista del Uruguay.

_ En el libro se menciona varias veces la formación de los laicos para la catequesis. ¿Qué es el perfeccionamiento del laicado en este caso?

_ El laicado se refiere a los que no son sacerdotes, en el sentido canónico. Lo novedoso es que plantea una apuesta muy fuerte al laicado. No se trata de una experiencia exclusiva de San José. Él venía como párroco de la Aguada en Montevideo. Él ya había promovido muchas cosas que seguían esa línea. Eso está muy en consonancia con el Concilio Vaticano II.

El cambio de paradigma del Concilio Vaticano II

_ Fue muy fermental lo que Luis Baccino logró de manera tan innovadora, porque apunta mucho a lo social.

_ En el contexto del Concilio, cambia también la Iglesia, que era una jerarquía de estructura piramidal. El Papa primero y los laicos, en el basamento.

En el Concilio Vaticano II hay un cambio total, porque dice que "La Iglesia es el Pueblo de Dios", donde están todos unidos por el bautismo, por lo que no hay nada que separe a una persona de otra. Hoy puede parecer un tema terminológico, pero en ese momento era un cambio de paradigma. Baccino, en consonancia con eso, entendía que los laicos debían tener un papel primordial en la Iglesia y necesitaban formarse para ello. Consigue financiación y manda de Uruguay al exterior a más de cien laicos para que reciban formación. Sobre todo van a Bélgica.

_ Primero fueron a un Congreso varios sacerdotes a Estados Unidos, entre ellos, el Padre Mario Hernández, pero la experiencia de allá no colmó sus expectativas.

_ A pesar de que fue así, se enteraron por otros compañeros del Congreso, de la existencia del Instituto Lumen Vitae de Bruselas (Bélgica) y varios fueron para allí.

_ En tu libro dices:"Judit Vanoli, Edivia Carpy y Mireya Matonte fueron las primeras laicas de Uruguay en participar en una experiencia de ese tipo."

_ En el libro se recoge eso y las redes que existían entre los obispos latinoamericanos, muchos de ellos famosos. Por ejemplo, Monseñor Enrique Angelelli, asesinado durante la dictadura argentina [en 1976]. Previamente a la sesión del Concilio Vaticano II, llegaron a reunirse en Buenos Aires los Obispos del Río de la Plata para llevar una posición más organizada. Había un conocimiento acerca de Baccino, que comprobamos leyendo su correspondencia epistolar. Él es reconocido como alguien importante del episcopado latinoamericano y por eso lo apoyan. Logra la financiación para el Centro Cooperativista del Uruguay.

El Centro Cooperativista del Uruguay comienza en San José

_ Fue todo un hito, porque en Uruguay luego se forman las Cooperativas de Vivienda y otras, que aún son referentes para otros países.

_ Hubo un intercambio muy rico entre Baccino y ese equipo de laicos que él envió a estudiar a Europa. El proyecto inicial de Baccino era crear una Federación de Cooperativas Cristianas. Los laicos que fueron a Europa analizaron que esa Federación no se adaptaba a la realidad de un Uruguay secularizado.

_ Nuestro Estado es laico…

_ Baccino les contesta: "No se preocupen. El centro será dirigido por ustedes y se hará lo que ustedes digan". Siempre fue así. Él creaba los equipos de trabajo y daba una amplísima libertad.

_ Él coordinaba, no era verticalista…

_ Para nada. Entrevisté a Lucía Pisano [15 de abril, 2016, según pág.94 del libro que nos ocupa], quien fue directora del Instituto de Formación Rural, una gran experiencia que se hizo en Trinidad. La otra directora fue Zulma Camy. Las dos dijeron que él nunca impuso nada. Dieron clases de salud sexual y nunca les indicó cómo abordarlas.

_No sabíamos nada acerca de eso. Por eso es tan oportuno tu libro.

_Se ha perdido la memoria acerca de Baccino, limitándose a los que tuvieron directo contacto con él.

_ Es el caso de quien prologa tu libro.

_ Sí. El Padre Mario Hernández, quien fue su secretario personal durante todo su episcopado y es también reconocido por su valía. Hoy tiene 88 años.

_ No pudo venir a esta presentación de tu libro pero sí estuvo en la de Montevideo.

_ Se hizo el 27 de octubre de 2016 en OBSUR [José Enrique Rodó 1727]. Fue presentado por la Doctora en Historia Mónica Maronna, y el Arquitecto Saúl Irureta quien fue Presidente del Centro Cooperativista del Uruguay (CCU) y Ministro de Vivienda. Ese Centro sigue funcionando, pero se escindió de la Iglesia en un proceso que no fue traumático. Tuvo su sede inicial en San José.

_¿Cuál era su local?

_ Donde ahora es la radio católica FM 103.3. Después Baccino consigue el dinero para la sede en Montevideo, que es la que tienen hasta hoy. El Arquitecto Irureta dijo en la presentación del libro, que Baccino estaba detrás de todo, pero nunca se le veía. El proyecto del CCU iba a financiarse por unos pocos años y se extendió. Hubo cursos internacionales de cooperativismo. A ellos asistieron líderes latinoamericanos y todo fue financiado gracias a gestiones de Baccino. A partir de ahí se crearon centros cooperativistas en varios puntos de América: Ecuador, Bolivia… Ni hablar que el movimiento cooperativista en Uruguay.

"Cristiano soy" y el temor al comunismo

Tenía una visión de la comunicación muy avanzada para la época. Publica las conclusiones de la Conferencia Episcopal, por la Editorial del periódico "Los Principios", antes que la versión oficial del CELAM, en Medellín. Promovió también un pequeño diario llamado "Cristiano soy", que presentaba la actualidad de la Iglesia y era un ámbito de discusión de ideas. Le dedicó un número especial al hecho de que si un cristiano podía ser comunista. La gente le escribía al diario, respondièndole.

_ En la presentación, Verónica Gallesio dijo que Baccino era anticomunista.

_ Sí, como el Papa y la mayoría de la Iglesia… Hay un problema de lectura. La mirada que propone el libro sobre la actualidad eclesial de los años sesenta, permite varias conclusiones. La primera, que toda esta idea del peso del Concilio Vaticano II, no la tenían. Si revisamos las Cartas Pastorales (principales documentos de los obispos) de los años 1961 y 1962, entre la convocatoria y la ida de los obispos al Concilio, vemos solo una carta dedicada a ese Concilio. En 1962 hay más. Se debe a que no sabían qué iba a ocurrir. El Concilio Vaticano I fue condenatorio de roles dogmáticos.

Baccino y otros sectores eclesiales venían ensayando desde los años '40 otras cosas. Hubo toda una crisis.

_ A raíz de la Segunda Guerra Mundial…

_ En la posguerra los católicos franceses empezaron a cuestionarse el lugar de la parroquia como centro social, ya que no estaba respondiendo a las necesidades de la gente. Surgieron muchas experiencias .Entre ellas, la de los curas obreros. Luego vino la Guerra Fría y la Revolución Cubana de 1959.

En 1961 en las Cartas Pastorales se percibe el temor hacia el comunismo a partir de la experiencia cubana. Había voces que denunciaban la infiltración comunista en la educación y en la Iglesia Católica. Entiéndase por comunista a todo lo que era de izquierda.

_Estuvo la influencia del "macartismo" en EE.UU, que fue toda una caza de "comunistas" en esa acepción tan laxa, de las décadas del '50 y '60.

-La novedad de Baccino es que además del anticomunismo, dice que hay que responder con la doctrina social católica. Lo dice con claridad en el Instituto de Formación Rural, porque considera que es una carrera contrarreloj del avance del comunismo en el medio rural.

Trío dinámico

Baccino se acercó a posiciones más de centro al final de los sesenta, que estaban más en consonancia con las de Monseñor Carlos Parteli, y de Monseñor Marcelo Mendiharat. Ellos fueron el trío más dinámico del Concilio. Para San José debería ser un orgullo. Baccino no está en el nomenclátor. Fue uno de los intelectuales católicos que tuvo más trascendencia nacional e internacional.

La Diócesis de San José cumple 60 años y por eso este libro apunta también a lo que ha sido su tradición.