Junta sesionará el lunes por Hipódromo y prohibición de pasacalles

Más allá de los asuntos que el legislativo tiene en el orden del día para la sesión extraordinaria del lunes, desde el punto de vista político son muy importantes los temas que analizarán las bancadas. La Junta Departamental levantará su receso el próximo lunes 30 de enero, analizando en sesión extraordinaria tres temas en el seno de la corporación. Más allá de los asuntos que, conforme la resolución de la Comisión Permanente de la Junta, que está en funciones hasta la finalización del receso legislativo el 15 de febrero, y que daremos cuenta más adelante, los temas más trascendentes desde el punto de vista político se darán en las reuniones de bancada que se realizarán en esa jornada. Es sabido que siempre y durante el receso, la Junta Departamental realiza dos sesiones extraordinarias, ya que son necesarias en el reglamento para percibir el reintegro de gastos, pero, esas jornadas tienen la particularidad que permiten el encuentro de las diferentes bancadas, las que muchas veces analizan temas que surgen durante el receso, que tienen mayor fuerza que los propios asuntos a tratar. De todas maneras, en la instancia del próximo lunes, hay dos temas importantes. El primero de ellos, es un asunto que presentar en su momento el edil suplente del Frente Amplio, Wilson Rodríguez, vinculado a las actividades turfísiticas que se desarrollan en el Hipódromo de San José, y que reciben además respaldo económico de la Intendencia de San José. Como es sabido, sobre el mes de noviembre, un jockey, calló a la pista en plena competencia, y en el espectáculo no había presencia de una ambulancia, ni siquiera de guardia policial, elementos que se creen mínimos a la hora de realizar espectáculos públicos de este tipo. Al ser presentado el asunto en diciembre, el tema quedó trunco, ya que en esa sesión estaban previstas dos extraordinarias, y la primera de las reuniones por este tema no pudo continuar. La idea es que el tema pase a diferentes comisiones para que realicen un análisis y un seguimiento de la situación, e incluso el propio edil Rodríguez, solicitó al Ejecutivo, que no de más recursos públicos para respaldar esta actividad hasta que la situación no quede aclarada. Pero en ese mismo debate, se conoció que la edila nacionalista, perteneciente a Alianza por San José, Susana Gásperi, había realizado a la Intendencia, un pedido de informe personal sobre el asunto, y que no había recibido respuesta alguna. Eso genera que el tercer punto de la sesión del lunes, sea el planteo de la legisladora departamental, para que el cuerpo "haga suyo", el pedido, y sea la Junta Departamental la que exige las explicaciones y no la edil personalmente. El otro de los temas que se analizará, es el proyecto de decreto, realizado y difundido por el edil oficialista Esteban Arosteguy, para que se prohíba en San José, el uso de pasacalles. Como se recordara el edil del "Sumate", pretendía ingresar el tema, pero por los mismos motivos que el tema del Hipódromo no pudo ser posible. Arosteguy sostiene, que existe una norma pero que esta no se cumple por parte de la ciudadanía, por lo que por cuestiones de seguridad pública, contaminación visual y otros elementos, es necesario la prohibición de los pasacalles. Decíamos igualmente que hay otros asuntos, que no ingresan a sala, pero que son importantes en el contexto político. El Frente Amplio, por ejemplo analizará en su bancada del lunes, las denuncias realizadas por los vecinos de Ciudad del Plata a quienes se les ha cobrado la tasa de alumbrado público en las facturas de UTE, pero carecen del servicio. Esto el Contador Gerardo Gadea, quien había concurrido a representar al Intenednte Falero en un llamado a sala, había señalado en sesión que no pasaría, pero lo cierto es que la situación se ha dado en el primer mes de aplicación de la tasa. El FA planteará que la Intendencia realice un estudio de la situación, constatando en el lugar la existencia o no del servicio, y que en caso de no corresponder se le devuelva la plata a los contribuyentes. Además el Frente Amplio, deberá resolver su posición frente a la extensión del tarifado, que continuará en carpeta, y en la faz más política la posición relativa a la designación del actual edil Andrés Pintaluba como Secretario General de la Junta Departamental. A este tema, lógicamente se le ha sumado la posición pública del edil de Alianza Gonzalo Geribón quien no acompañará tal designación. En el FA había trascendido que si la bancada del Partido Nacional no contaba con unanimidad el FA no acompañaría, pero eso es el asunto que al menos se planteará en la reunión. "Tela para cortar", dentro y fuera de la sesión de la Junta Departamental el próximo lunes.