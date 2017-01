Frente Amplio y Alianza definirán posición sobre Secretario General

En la pasada edición de Visión Ciudadana, del día martes, la nota central y título de nuestro periódico hizo mención a la posición adoptada y anunciada por parte del edil nacionalista Gonzalo Geribón, en relación a la posible asunción del actual coordinador de la bancada oficialista del "Sumate", Andrés Pintaluba, como Secretario General de la Junta Departamental. El cargo se encuentra bacante desde octubre de 2014, cuando renunciara el actual asesor en Ordenamiento Territorial de la Intendencia Alexis Bonnahón, tras perder el respaldo de la bancada nacionalista. En tal sentido, Geribón aseguró que no se trataba de un problema de nombres, que nada tenía contra la designación de Pintaluba, sino que siendo consecuente con lo que ha planteado históricamente, es contrario a la permanencia de ese cargo en el Presupuesto de la Junta. En tal sentido, si bien el tema no ha sido analizado en bancada por parte del Frente Amplio, varios de los integrantes de la oposición, destacan que el respaldo al posible llenado de esa vacante, no está del todo claro, en función que uno de los elementos más trascendentes políticamente hablando es justamente que el Partido Nacional cuente con la unanimidad de las voluntades, y que la posición de Geribón, aun siendo atendible, modifica sustancialmente lo que pueda definir la coalición de izquierdas. El asunto será abordado por el colectivo en los próximos días. Paralelamente, el propio Pintaluba, fue consultado, días atrás por los colegas de sanjoseahora, y señaló que: "Me queda muy claro y me deja muy tranquilo que el problema de Geribón no es conmigo sino que no comparte la creación del cargo". Paralelamente entiende que más allá de las expectativas que tiene por ocupar ese lugar, entiende cualquiera sea el comportamiento político que adopten los integrantes de la Junta Departamental al respecto. Alianza Nacional, en su conjunto analizará el tema en los próximos días, mientras que seguramente el asunto sea abordado por la bancada frenteamplista en la reunión de bancada que se realizará el próximo lunes, antes de la sesión extraordinaria.