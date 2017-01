Trabajadores de Takata se movilizan hoy en ruta 1

Luego de haber logrado el año pasado el cambio de "rama de actividad", los trabajadores reclaman que se respeten las categorías de la industria "autopartista" Luego de fracasar un acuerdo entre la empresa Takata y los trabajadores, el pasado lunes en el Ministerio de Trabajo, el comité de base de la UNTMRA en el emprendimiento de capitales japoneses, ha definido una serie de movilizaciones que se viene desarrollando. Consultado por Visión Ciudadana, el referente sindical de la planta Fernando Peña destacó: "El objetivo de la movilización es dar a conocer a los vecinos y a la población en general, la situación que estamos atravesando, respecto a un conflicto que viene ya desde hace bastante tiempo. Hemos tratado en diferentes oportunidades de negociar con la empresa y que son las categorías de la industria autopartistas en Takata. La empresa se encuentra negada de acceder al diálogo, o a buscarle una solución al problema, entonces, después de la última instancia en el Ministerio de Trabajo, el pasado lunes, donde nuevamente no llegamos a un acuerdo, hemos iniciado una serie de medidas internas, que son paros perlados, por determinada cantidad de tiempo, en los diferentes puestos de trabajo, y como otra medida mañana (por hoy), a las 8 y media de la mañana, vamos a estar enlenteciendo el tránsito en la ruta 1, en la puerta de la planta, repartiendo información con volantes y lo mismo vamos a hacer a las 18 horas…". Consultado sobre el proceso recordó que la discusión viene desde que se instaló la planta, que y que luego de un larguísimo conflicto, los trabajadores, lograron el año pasado que se reconociera que las actividades pertenecían a la rama de actividad "autopartistas", y no a la textil. "Esa fundamentación la hacemos, porque la empresa utiliza todos los beneficios que la da la industria autopartistas en el Uruguay, y produce para el mercado autopartistas, eso no cabe ninguna duda. Los bolsas de aire son para los autos, nadie se pone una bolsa de aire y sale como si fuera un buzo, a la calle…". Ese cambio en la rama de actividad, es una demostración que somos industria autopartistas, y por ende cobramos los beneficios de la industria. Pero lo que nos sigue trancando es el tema de las categorías. Cada industria tiene sus categorías, y en este caso se tienen que aplicar la de autopartistas, no otras, como pretende la empresa, que pretende que sean el reflejo de lo que es su organización internacional del trabajo, sino las que hay en Uruguay, porque es acá en donde esta la empresa. La relación de trabajo se da en Uruguay, con trabajadores uruguayos, el modelo que aplique Takata en México, Finlandia o en Filipinas, o donde tenga plantas, será producto de la situación de los trabajadores allí, y como se relacionan con la empresa en ese lugar, en Uruguay, la situación es la que nosotros planteamos y no otra…". La realidad de la empresa Aprovechamos la oportunidad para consultar al representante de los trabajadores, sobre las diferentes informaciones que surgen sobre la realidad de la empresa a nivel internacional. Allí Peña señaló: "Hace ya un tiempo, hubo una visita de una alta autoridad de la empresa a nivel internacional, le consultamos, porque somos conscientes de las mismas informaciones que se manejan respecto a la posible venta, asociaciones o demás, y lo que siempre se nos transmitió es que esa situación se va a dar, y que iba a ser entre fines del año pasado y comienzos de este año, pero a la fecha de hoy no hay ninguna información nueva, sobre qué es lo que va a pasar. Esa es también una cuestión que a nosotros nos apura mucho en este tema de las categorías, porque queremos resolver antes que esta situación se modifique, queremos resolver con los actuales dueños, y con los actuales actores que tenemos enfrente y no con los actores nuevos que no sabemos quiénes van a ser…". El dirigente aseguró que es verdad que se están dando ingresos en la planta, pero destacó que eso ocurre por la altísima rotación de mano de obra que la empresa tiene. Dijo que hay una rotación superior al 25% anual, lo que es mucho para una industria como esta, y que esto se debe a que los salarios están sumergidos, y que muchos trabajadores, consiguen otros empleos con mejores condiciones. "Si bien, es verdad que ahora hay un poco más de trabajo que el año pasado, no es por eso que se esté tomando personal, sino que es por una rotación que ya es habitual…"