Edila De Los Santos presenta proyecto tendiente a prohibir bolsas y botellas de plástico no biodegradables

La propuesta pretende lograr la prohibición con fecha enero de 2019, desarrollando una serie de acciones en los comercios cuya contrapartida será la exoneración de tributos. Crea un Programa Departamental, que incluye una comisión asesora con integrantes de diferentes sectores Hace ya un tiempo, la edila Socialista Mariana De los Santos, anunciaba que presentaría a la corporación un proyecto de decreto tendiente, entre otras cosas a la prohibición del uso de bolsas y botellas de materiales plásticos no biodegradables. En tal sentido, en las últimas horas ha dado a conocer el documento que deberá analizar la Junta Departamental. En la exposición de motivos del documento la legisladora departamental expresa que "La Ley Orgánica Municipal claramente establece que los Gobiernos Departamentales tienen como una de sus tareas el cuidado de la higiene y la salubridad, por lo que la competencia claramente permite a este nivel de gobierno realizar el tipo de legislación que proponemos. Recuerda haberse manifestado en contra de "la idea del Gobierno Departamental de poner en las bolsas la leyenda "Yo Contamino", por considerarla inútilDestaca además que entiende que la prohibición sin apoyo económico es imposible. Los grandes comercios tienen ganancias suficientes como para imprimir preciosas bolsas con el logo "Yo Contamino" e incluso hacer marketing con este tema. Pueden insertar en sus estrategias de mercadeo bolsos reutilizables con sus logos. Pueden hacer un sinfín de cosas que el pequeño comerciante no puede. Al mismo tiempo, una prohibición de un artículo tan extendido exige un fuerte control. Es conocida y aceptada por todo el sistema político la poca cantidad de recursos humanos de carácter inspectivo que posee el Gobierno Departamental de San José (…) Es así que esta propuesta de decreto genera un espacio de tiempo de adaptación para los comercios, propone un Programa Departamental para realizar el seguimiento de la concreción de los objetivos, y sobre todo, otorga exoneraciones a quienes colaboren. Además agrega como actor importante a las botellas de plástico, que entendemos aún no pueden ser prohibidas…". El articulado propone una puesta en vigencia de la prohibición en enero de 2019. Con tales fines, propone la creación de un Programa Departamental para la erradicación de bolsas y botellas plásticas no biodegradables, y una "Comisión Asesora y Consultiva integrada por i) un miembro designado por el Ejecutivo Departamental; ii) un delegado por cada Partido Político con representación en la Junta Departamental, iii) un delegado por las organizaciones que nuclean a los comerciantes del Departamento; iv) un delegado por las organizaciones que nuclean a los consumidores en el Departamento…". Además de proponer algunas exigencias al comercio local, la representante propone, beneficios tributarios a los comercios que adhieran. Dice entonces en el apartado IV: "Durante el periodo que el Programa esté vigente, los comercios adheridos recibirán exoneraciones en los tributos que el Gobierno Departamental recaude. Estos beneficios serán diferenciales teniendo en cuenta cuantas acciones se cumplan por parte del comercio adherido al Programa (…) Aquellos comercios que cumplan con la totalidad de las acciones serán beneficiados con las mismas exoneraciones que se le otorgan a las empresas que por Declaratoria de Interés Departamental obtienen la categoría A".