El estado de la ex Cárcel

Danilo Vassallo refirió en la Junta Departamental al edificio de la ex cárcel que está en el centro de la ciudad, solicitando se remitiera el contenido de su exposición: "Señora Presidente: hace unos meses, el Gobierno Nacional prometió comenzar en el mes de diciembre a refaccionar el local de la ex cárcel que está en la ciudad de San José. No hemos visto ningún movimiento en ese lugar. Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras se envíe al Ministerio del Interior, a la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Corporación y a la prensa".