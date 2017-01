Geribón no vota a Pintaluba como Secretario General de la Junta

El edil nacionalista señaló que no es por tratarse de Pintaluba, a quien considera "un gran edil", pero recordó que "hace dos legislaturas que dijimos que es un cargo innecesario y mantenemos esa postura (...) para mejorar el racionamiento entre Ejecutivo y Legislativo sólo hace falta voluntad política, no crear un cargo…"

El edil nacionalista, Gonzalo Geribón, quien además desempeñara en el período anterior la presidencia, y uno de los representantes con más años dentro de la Junta Departamental, ya comunicó a los líderes partidarios, que no está dispuesto a dar su voto para que el edil coordinador del "Sumate", Andrés Pintaluba, asuma como Secretario General de la Junta Departamental de San José, como trascendiera hace ya algunos días. Si bien es verdad que el tema de ese cargo de particular confianza es recurrente desde el comienzo del período, habiendo trascendido en varias oportunidades diferentes nombres para ocuparlo, hace ya algunos días, el propio Pintaluba, confirmó que el Intendente José Luis Falero, le había planteado que estaba dispuesto a completar la bacante y que la definición era justamente que lo ocupara el propio Pintaluba. El cargo ha sido cuestionado en diferentes momentos políticos, pero la situación se agravó, luego que el actual responsable del área de Ordenamiento Territorial de la Intendencia, Alexis Bonnahón, renunciara tras perder el respaldo de la bancada del Partido Nacional, luego de haberse constatado por parte de una comisión investigadora, irregularidades administrativas en el manejo de los fondos de la Junta Departamental, con rubros sobregirados, y falta de comprobantes de compras, entre otras cuestiones. El tema que permanece en la órbita de la Justicia, y desde donde ha trascendido, luego de la feria, retomará las citaciones a testigos, generó que el cargo, no se completara. En la jornada de ayer, el edil Gonzalo Geribón, fue consultado al respecto del asunto y señaló: "El asunto no es el nombre de Pintaluba, sino es ser coherente con la posición que tuvimos nosotros, hace dos legislaturas cuando se creaba este cargo. Dijimos que creemos que es un cargo necesario, y mantenemos esa postura. Cuando se ocupó el cargo por Alexis Bonnahón, no entramos a votar. Lo informamos en la reunión de la bancada en "La Quinta del Horno", cuando comenzaba el primer período de Falero, y nuevamente lo hemos dicho, cuando estudiábamos el presupuesto teníamos la aspiración a que el cargo se derogara, por lo mismo, porque lo creemos innecesario. La Junta ya tiene 31 políticos, porque crear el cargo de Secretario General, de particular confianza política, para que lo ocupe un edil o un ex edil, es generar un edil más, y en todo caso y lo que se quiere es ordenar, sería necesario un técnico. Siempre lo creímos innecesario, y en este momento de austeridad, mucho más. En momentos de ajustes fiscales nacionales y departamentales, donde los ciudadanos está más exigidos en el pago de impuestos, lo entendemos menos necesario aún...". Geribón señaló que esta posición, no debería "llamarle la atención a nadie, porque hemos sido coherentes, estamos en contra de los ajustes fiscales nacionales y departamentales, estamos en contra de la creación de cargos nacionales y departamentales, porque lo que está mal allá está mal acá también...".

Geribón recordó que en la anterior oportunidad, fue una de las pocas veces en que los ediles de Alianza votaron divididos, y adelantó: "no se lo que irá a hacer la bancada en esta oportunidad, nos vamos a reunir, pero más allá de lo que resuelva, esta es una posición personal y como el Partido Nacional, es un partido de hombres libres, y el día que no pueda ser libre, dejaré de ser blanco..." El dirigente informó que ya ha expresado su posición al Intendente Falero, a la Secretaria General Ana Bentaberri y al líder de su sector Carlos Daniel Camy, destacando que no es un tema de nombres, Pintaluba es un gran edil y una gran persona, pero en su momento se lo dije a Alexis (por Bonnahón), en su momento, el tema es con el cargo. Por si fuera poco, Geribón considera que luego de lo ocurrido en el período anterior, "mucho menos podemos estar a favor...". El edil además señaló que para "generar un vínculo más fluido entre el Legislativo y el Ejecutivo, no es necesario un cargo nuevo, lo que falta es voluntad de las dos partes...". En respuesta al argumento que el cargo ya existe y está presupuestado, por lo que los casi 110 mil pesos que aproximadamente corresponden como salario a quien lo ocupe, no generan un gasto señaló: "El cargo está creado pero no está completado, por lo tanto ese dinero en la previsión anual se lo dan a la Junta Departamental, pero como está vacante, el dinero no se gasta y por lo tanto a fin de año se regresa a la Intendencia que con eso puede hacer obras, algún espacio público, mejoras en las plazas, la da para hacer alguna cuadra de carpeta asfáltica, en tantas cosas se puede invertir, no será una fortuna, pero creo que es más redituable eso que generar más cargos, que no ayudan a mejorar la gestión...". Geribón además aclaró que la única diferencia a la oportunidad anterior es que hace seis años, me pidieron que no ingresara a sala, pero esta vez voy a entrar y no voy a votar, fundamentando en sala el porqué de la negativa a completar el cargo...". Consultado sobre si prevé que esta postura genere repercusiones políticas, señaló: "no sólo no tendría porqué, ya que no es algo nuevo, sino que además no me preocupa. Reitero, pertenezco a una comunidad de hombres libres, ya tuve actitudes de rebeldía que en su momento me costaron a mi y a mi familia pasar mal, cuando decidí en aquel momento renunciar a la Intendencia, o quedarme en la misma línea, no como algunos, cambiando de barco; No me preocupa si alguno se enoja, Si si enojan que le vamos a hacer. El error es que nuestro compromiso no es con los dirigentes, es con la gente, es con los vecinos que nos votaron, con los que nos cruzan en la calle y nos piden explicaciones porque tienen que pagar más impuestos (…) y no creo que si paramos gente en la calle y le preguntamos si está de acuerdo con la creación de un cargo en la Junta Departamental, de Secretario General con esa plata, pueda estar de acuerdo, solamente puede estar de acuerdo, algún edil o algún político o alguien del micro clima nuestro...". La posición podría llegar a modificar sustancialmente la situación, ya que desde el Frente Amplio, en donde el tema no se ha analizado todavía, hay ediles que entienden que si el Partido Nacional no tiene unanimidad en el asunto, no estarían dispuestos a acompañar con sus votos el nombramiento.