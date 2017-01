Árboles y calles en mal estado

El edil Suplente del FA, Wilson Rodríguez, pese al receso, remitió a la Junta preocupaciones sobre árboles del ornato público en mal estado, y las condiciones en las que se encuentran algunos tramos de calle Brasil Durante el presente receso legislativo, que se extiende hasta el próximo 15 de febrero, y mientras la Comisión Permanente continuará analizando mañana los temas que ingresarán para la sesión extraordinaria del próximo 30 de enero, en donde ya ha trascendido no se incorporaría el informe vinculado al aval que necesita el Ejecutivo para la aprobación de la concesión del nuevo estacionamiento tarifado, el edil Suplente del Frente Amplio, Wilson Rodríguez, elevó diferentes planteos al seno de la corporación. El primero de ellos, tiene que ver con la necesidad de concretar podas y el retiro de algunos árboles del ornato público que a juicio del legislador y de algunos vecinos que le trasladaron la inquietud, representan un peligro por no estar en condiciones. Textualmente el legislador señala: "Hace meses la Dirección de Parques y Jardines me confirmó que hace años no realiza una poda sistematizada de árboles en mal estado. Tampoco me confirmó tener un relevamiento a árboles que puedan ser peligrosos, algo que hemos pedido reiteradamente. Por ello, cumplo con mi rol de contralor y solicito a la Comisión de Higiene que solicite la inspección y (si así fuera necesario) corte de varios árboles en diferentes lugares de la ciudad". Señala además que es necesario que ese área de la Intendencia debería tener un relevamiento activo de la situación de los árboles del ornato público. Al respecto, es bueno recordar que en una conferencia de prensa en la Intendencia, en la que participó el propio Gustavo Bares, por el recambio de las lámparas del alumbrado público, el jerarca anunció, aunque pasó casi que desapercibido, que se estaba planificando para el presente año, un plan sistematizado de podas de los árboles del ornato público, lo que también contribuiría a mejorar la iluminación en las diferentes zonas de la ciudad. Al respecto Bares anunciaba la preparación del pliego licitatorio para encaminar el plan de podas el próximo invierno. Paralelamente a la tarea se planifica el retiro de un centenar de árboles por encontrarse "enfermos" y sin posibilidades de recuperación. Además de lo referido, el legislador departamental, adjuntando fotografías para ilustrar su reclamo señaló en otro escrito que: "Hemos escuchado hasta el cansancio al Intendente de San José planteando que él se caracteriza por hacer obras duraderas, aunque sean más caras.Cumpliendo con el rol de contralor, solicito que la Comisión de Obras y Servicios de la Junta Departamental encuentre la explicación para entender:por qué una obra "nueva y cara", como la carpeta asfáltica de Avda. Brasil, pueda tener en varios tramos roturas. Además solicito que la Comisión de Obras investigue el motivo para que la obra de esta Avenida no haya sido terminada, ya que le faltan dos cuadras al oeste de calle Rivera, que se encuentran en estado lamentable", señala la solicitud del edil.