Rebelde y pródiga

Ana María Machado (*) en la 11ª Feria del Libro

Rossana San Martín Cruxên

La escritora brasileña Ana María Machado , fue una de las más honorables presencias de la "11ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro de San José", que se realizara desde el 23 al 30 de octubre de 2016 en nuestra ciudad. Hace 40 años que escribe. Sus libros infantiles, juveniles y para adultos, bregan por la libertad, juegan con ritmos, musicalidad y significados de las palabras. Ella señaló que el mensaje intertextual debe ser una constante en la literatura. Es tan talentosa como rebelde y lo demuestra a cada instante. A pesar de un viaje agotador que hizo desde Brasil, el 28 de octubre estuvo en el Espacio Cultural San José hablando sobre sus libros, otorgó entrevistas y conversó con los niños de las escuelas. Respondió a las preguntas formuladas en "Brindis x + Paz" formuladas por el escritor uruguayo Mario Delgado Aparaín y el público asistente en la Carpa de la Palabra de la Feria. Deseamos que retorne al Uruguay y a la Feria, porque tiene mucho para brindar…

"Siempre dije NO"

_ Tus libros infantiles-juveniles son muy variados en su propuesta tanto desde el punto de vista literario, como de las imágenes que son para ti muy importantes. Eres celosa eligiendo a los ilustradores de tus libros. Te inspiras en vivencias propias y en lo que ha ocurrido en el mundo en general y en Brasil en particular. ¿Puedes mencionar algunas de esas inspiraciones?

_ Busco que cada uno de mis libros sea literatura, no un librito más para enseñar algo práctico. Mis inspiraciones son diversas. Yo hablé hoy [28 de octubre] del libro que se tituló en habla hispana "La princesa que escogía"["A princesa que escolhia"], que se refiere a una niña que dice "NO". La posibilidad de decir "NO" está en muchos de mis libros. El hecho de que sea una niña la que lo diga, también. "Bento que bento é o Frade", es un conocido juego, que en castellano se publicó como "Antón Pirulero". También se refiere a una niña que todo el tiempo decía "no". En el juego siempre hay alguien que es el jefe, que manda hacer algo y ella, no quiere hacerlo.

_ Sí. Hace años se cantaba más o menos así: "Antón, Antón, Antón Pirulero, cada cual, cada cual, que atienda su juego y el que no lo atienda, pagará, pagará una prenda…"

_ Soy reincidente en mis cuentos en esa rebeldía.

De tiranías y de expresar opiniones

_Tú padeciste la dictadura militar brasileña, estuviste presa…

_Fue durante solo unos días. Cuando salí de prisión me exilié. Primero en Francia y luego, en Inglaterra. Fueron tres años. Mucho antes de la dictadura yo ya decía "no" [se ríe]. Se trata solo de una posición política en su sentido más amplio, no es frente a una situación política en particular como fue la dictadura. Es una actitud ante la vida.

_ En la época de la dictadura tú escribiste un libro que es referente hoy : "Había una vez un tirano". Fue reeditado. Tiene total vigencia en varios países cuyos gobiernos tienen esas características. En los del cono sur se habla de "golpes blandos" para derrocar a los presidentes elegidos por la gente, porque se les hace juicios, que muchos consideran viciados de ilegalidad…

_ Yo opino que no es así en el caso de Brasil. Esta niña [señala hacia sí]dice no. Dilma Rousseff no respetó la ley, creo que fue un desastre como gobernante. Cada una de las instancias en que la juzgó el Parlamento fue de acuerdo a la Constitución de nuestro país, con una prensa libre, con gente en la calle pidiendo que se fuera.

_ Esa es tu posición y es bueno que la destaques. Otros creemos que en varios países de América no se respetan los votos populares y los que juzgan a los presidentes también han sido acusados de corrupción.

_ Yo pasé por un golpe de estado. No sé si Venezuela estaría comprendida "en el Cono Sur". Sí necesitamos estar atentos contra la tiranía. No creo que estos países americanos estén pasando por golpes de estado en el estricto sentido de esa expresión.

_ Sí por situaciones que desestabilizan las democracias.

_ Sí. Debemos estar vigilantes frente a eso, claro.



Eufrasia Teixeira: enamorada de Joaquim Nabuco pero...

_ Tienes un cargo directriz en la Academia Brasileña de Letras. Desde ahí desarrollas batallas literarias. Siempre has promovido la literatura, inclusive en los barrios, en forma directa, haciendo animación a la lectura, como integrante de IBBY…

Sería interesante que comentaras tus libros más recientes.

_Edité hace poco un libro para adultos denominado en portugués "Um mapa todo seu", que juega con el título de Virginia Woolf "A room of one's own" ("Una habitación propia"). Mi libro es sobre dos personajes de la historia brasileña: Joaquim Nabuco [1849-1910] y Eufrasia Teixeira Leite[1850-1930]. Él fue un notable abolicionista, uno de los grandes líderes contra la esclavitud y un intelectual muy respetado. Eufrasia fue su novia durante catorce años. No podemos decir que fue una feminista, porque en esa época no existía el feminismo, pero rehusó casarse con él, ya que no quería que él administrara su dinero. Ella era heredera de una gran fortuna. La familia de su madre tenía cafetales con esclavos. Su padre los liberó, porque él no quería dedicarse a eso. Era un banquero. A él le gustaban las finanzas. Hizo un sistema de crédito para los hacendados. Desde que Eufrasia era niña, le enseñó cómo funcionaba la economía. Cuando su padre se murió, ella tenía 21 años. Su madre ya había fallecido y su abuela falleció poco tiempo después. Eufrasia y su hermana se fueron a vivir a Europa. Ella fue la primera mujer que entró en la Bolsa de Valores de París. Aplicaba e invertía su dinero. Tenía mucho más dinero que Nabuco, por lo que tenía la autonomía posible para una mujer del Siglo XIX.

_Era toda una adelantada para su época.

De los últimos libros que has escrito, ¿qué otro destacarías?

_"Enquanto o dia não chega", que se editó en México con el título "Mientras llega el día". Queda claro igual que se trata de cuando se termina con una situación, que es la abolición de la esclavitud. Es un libro de época, que pasa en el siglo XVII en el nordeste de Brasil. Es para adolescentes.

(*)Ana María Machado (n. en 1941): Narradora, doctora en lingüística, periodista, ensayista, crítica literaria, docente, librera, traductora, editora, pintora. Ha recibido innumerables premios. Tiene más de 20 millones de libros vendidos en todo el mundo. Ha dictado cátedra de Lengua Portuguesa en la Sorbonne de París y en la de Universidad de Berkeley (California, EE.UU.). Ha sido Presidente de IBBY(International Board on Books for Young People) en Brasil, organización internacional que promueve la Literatura Infantil -Juvenil. Ha presidido la Academia Brasileña de Letras y ahora ocupa el cargo de Primera Secretaria. En enero y febrero de este año irá a Colombia e Inglaterra, cumpliendo una intensa actividad cultural como académica y presentando sus libros en español "El Mar no se desborda " (novela) , "Clásicos, niños y jóvenes" (ensayo). Para niños, presentará: "Se busca lobo"(Premio Hans Christian Andersen 2000) y "Mensaje para ti".