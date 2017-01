SUNCA reiteró respaldo al Shopping y procurará reuniones con la empresa y la Intendencia

Como adelantábamos el pasado jueves, en esa jornada la Comisión de Grandes Superficies se reuniría en las oficinas que la Intendencia tiene en la capital del País, para definir el informe vinculado a la instalación del "San José Plaza", un Shopping mall en la intersección de Rivera y Luis Alberto de Herrera. Horas antes de esa reunión el Intendente Falero, recordaba que en los antecedentes nunca había tomado, aún pudiendo hacerlo legalmente, una resolución contraria a lo que surge de los informes de la comisión de Grandes Superficies. Para ser claros, en realidad, la comisión debe asesorar en función de las dimensiones del supermercado. Finalmente con la totalidad de los miembros del colectivo, por mayoría el informe resultó favorable a la instalación, oponiéndose, únicamente y como estaba previsto, solamente el Centro Comercial. De aquí en más continuará el proceso, que debe desencadenarse con la firma del Intendente, José Luis Falero, hecho que hasta la tarde de ayer no había ocurrido. Más allá de esta situación, el propio responsable del proyecto Mario Garbarino, socio fundador del estudio de emprendimientos inmobiliarios, ha confirmado que comenzará a realizarse todos los aspectos legales y logísticos para desarrollar el proyecto, lo que demandará algunos meses. Es justo decir también, que a excepción de la postura del Centro Comercial, no han sido muchas las opiniones negativas sobre la instalación del "mall". En tal caso, y luego de haber planteado sus inquietudes, en el seno de la comisión, en donde no sólo manifestaron su desacuerdo con el estudio de impacto presentado por la empresa, sino que actualizaron los daros del padrón de comerciantes, procurando demostrar que en San José, no hay demanda insatisfecha. Señaló que el estudio cruzó datos de oferta del año 2008 con los de la demanda de 2016, y que se presentó una lista con 609 comercios existentes en la actualidad, cuando el MEF dice que hay 356. Más allá de estos números, el colectivo de empresarios, dio por cerrada la discusión por el "mall", y comenzó a reclamar a la Intendencia que trabaje para evitar lo que considera será un desplome del movimiento comercial en el centro de la capital. Entendiendo además que es necesaria la realización de alguna obra importante que colabore con la permanencia de los comercios en el centro. El colectivo insiste que no es posible armonizar dos centros comerciales en la ciudad de San José, a saber las peatonales y el nuevo "mall". En contra partida, quienes volvieron a manifestarse en respaldo al nuevo emprendimiento, fueron los trabajadores del SUNCA. En la jornada de ayer, consultado por Visión Ciudadana, el referente local del Sindicato Único de la Construcción y Ramas Afines, Fabián Maerro, dijo: "reiteramos nuestro respaldo al emprendimiento. Siempre vamos a estar en apoyo a lo que genere mano de obra de forma honesta y legal. Entonces con emprendimientos que van desde una casita, hasta un Shopping como este, vamos a estar apoyando…". Paralelamente el dirigente señaló "vamos a pedir intervenir, tendremos que reunirnos con las empresas, con el Gobierno Departamental, y con todos los que sean necesarios, para ir encaminando y proponiendo cosas en temas de seguridad que es una de las cosas más importantes para nosotros, para que la obra salga correctamente. Vamos a pedir que se rijan por el decreto, no vamos a pedir más allá de lo que establece en la norma (…) solicitaremos además en esas reuniones, lo que venimos anhelando que es la apertura para todas las categorías de la toma de mano de obra local…". Consultado sobre cómo se implementaría, Maerro señaló: "la Ley de mano de obra local está, la aspiración nuestra es que se contemplen las categorías que los trabajadores ya tienen, y no comenzar una obra de este tipo sólo con peones…". Más allá de los puestos de trabajo que la construcción genera, el dirigente señaló también, que el respaldo al emprendimiento se basa en la generación de puestos de trabajo para la gente de la ciudad. Si bien la industria de la construcción es un dinamizador de las economías locales, nosotros vamos a defender la mano de obra local, entendiendo que luego de la construcción, habrán 35 nuevos locales comerciales más el supermercado, que son puestos que seguramente serán ocupados por mano de obra local (…) somos en definitiva los trabajadores los que dinamizamos la economía, porque nuestro sueldo no es para tener una cuenta en Suiza o veranear en el exterior, los trabajadores, consumimos en los comercios locales", remarcó el dirigente.