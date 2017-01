Falero: "En los antecedentes nunca fuimos contra el informe de la comisión"

Hoy se reúne en Montevideo la comisión de grandes superficies para fijar posición sobre la instalación de San José Plaza. Falero aseguró ayer que la postura de la Intendencia se conocerá en la misma reunión. De todas maneras señaló que "hubiese preferido que se resolviera en diciembre".

Esta mañana en las oficinas que la Inendencia de San José tiene en la capital del País, se estrá reuniendo la Comisión de Grandes Superficies, para definir la instalación de un "Shopping mall" denominada San José Plaza, presentado hace ya un tiempo por el estudio Garbarino-Lombardo. El proyecto contempla unos 35 locales comerciales, plaza de comida y un supermercado, habiéndose estimado el costo de la inversión en unos 8 millones de dólares. Como es sabido, conocido el proyecto, el Centro Comercial se manifestó en contra de la instalación y se dio, sobre el final del año pasado un duro cruce entre el Intendente José Luis Falero, e integrantes de la Directiva del CCI. En la jornada de hoy, a las 10:30 de la mañana, la comisión, con todos los miembros designados definirá el asunto. Más allá de las críticas que realizó el Centro Comercial porque el encuentro se realizará en Montevideo, la Directora de Desarrollo de la Intendencia, Mercedes Antía, confirmó días atrás, que se hace en Montevideo, atendiendo un pedio expreso del Ministerio de Economía. Más allá de esto, sobre el asunto consultamos al Intendente Falero, horas antes de la reunión. Puntualmente consultado sobre si vino bien la prórroga, para que el asunto se defina en un clima con menos exposición pública, Falero respondió: "A mi me hubiese venido bien que se resolviera en diciembre como estaba previsto (…) este se va a tratar como todos los temas, no tiene cambio, ni modificación, por eso yo hubiese preferido que se resolviera en diciembre, pero si el tema se resuelve mañana (por hoy) se hará el proceso que corresponde y la respuesta e informe de esa comisión va a ser considerado por nosotros posteriormente para tomarlo o dejarlo, de acuerdo al informe que quede establecido allí…". Consultado sobre si se resolverá hoy el asunto, respondió: "supongo que sí, mañana (por hoy), se analiza y se lleva la postura, la nuestra va a ser expuesta allí, en ese lugar y en esa reunión, posteriormente de conocer las posturas de las dos partes que nos parecen indispensables, que tienen que ver con el consumo y con el Centro Comercial. En base a eso, y como en otras oportunidades hemos tomado la decisión hacia un lado u el otro, si la opinión en unánime, posiblemente acompañemos la posición unánime, si es dividida, posiblemente acompañemos a una de ellas…", repreguntado si sería respaldando el proyecto reiteró "la vamos a comunicar mañana en la reunión". Ahora bien, y teniendo en cuenta que la Ley señala que la definición la toma el Intendente y que el informe no es vinculante, preguntamos a Falero, si estaba dispuesto a aprobar la construcción del Shopping yendo en contra del informe si este es negativo y señaló: "nunca lo he hecho, en los antecedentes que tenemos nunca lo he hecho, aprobamos el informe negativo de la instalación de "Ta-Ta" en Asamblea, hemos aprobado el informe afirmativo en la ciudad de Libertad a pesar que la Intendencia se abstuvo en la votación, igual accedí al informe, y lo propio hice en Ciudad del Plata en donde el informe era unánime y también accedí. O sea mi criterio es mantener un cierto respeto a esa comisión que tiene un aval legal, para que se expida. Salvo que sea algo muy contundente que me permita tomar una decisión diferente, pero creo que no va a ser este el caso.

Fideicomiso: "Cuestión de Voluntad"

En la jornada de ayer, los colegas del portal www.sanjoseahora.com.uy, informaban en virtud de declaraciones de la actual Presidente de la Junta Departamental que el asunto fideicomiso no desvelaba al Intendente José Luis Falero. Según la información allí publicada, en una reunión entre el Intendente Falero y la Presidente de la Junta Adriana Etchegoimberry, que se cumplió la pasada semana, el tema había sido abordado. Según Etchegoimberry allí el Intendente había manifestado que: "era un tema que no era muy urgente, que no lo desvelaba, que no creía que bueno… si sale, sale y si no sale… no sabía si lo iba a presentar". En tal sentido y conocida esta situación en la rueda de prensa, el Intendente consultado concretamente sobre si ha perdido interés en el fideicomiso señaló: "Lo que yo digo es lo que he dicho siempre, que nosotros para la planificación del Presupuesto lo tenemos previsto, dentro del presupuesto, con las variaciones que ya hemos manifestado, que tienen que ver con la afectación por el temporal. Yo dije siempre, que el Interés por el fideicomiso, dependía de la voluntad política, si hay voluntad política, cuando tengamos la respuesta de la fuerza política de que puede haber una instancia de voluntad política, obviamente que nos interesa adelantar obras (…) lo que digo es que yo no voy a mandar ninguna iniciativa si no hay voluntad política, eso es claro, y lo dije el primer día. Seguramente hubo un error de interpretación, porque lo que dije, fue lo que he dicho siempre. No es que a mi me afecte la planificación del Presupuesto, si propuse la necesidad de poder avanzar obras, que no están previstas, siempre y cuando haya voluntad política, que podía ayudar a mitigar la problemática del cambio climático. Es lo mismo que he dicho siempre y lo mantengo…"Consultado entonces, si entiende que al día de hoy no está esa voluntad política señaló: "No, no, no, yo no digo que no la hay. Todos sabemos que la fuerza política Frente Amplio, que va a tener que definir que va a hacer, han manifestado que lo va a tratar en su interna. Cuando lo trate en su interna y tengamos una respuesta, ahí veremos. Yo no voy a mandar una iniciativa para que quede en la Junta Departamental, de ninguna manera. Lo que si digo es que es una posibilidad que tiene San José, como todos los departamentos, de adelantar obras, que pueden ser previstas en un fideicomiso, como lo hace Canelones, Montevideo, Río Negro, Maldonado, Salto. San José tiene las mismas condiciones para hacerlo, siempre y cuando exista la voluntad política. En relación de los plazos, señaló que "no hay plazos", aunque dijo entender que "parte de la responsabilidad que tenemos como sistema político es de responder, a una propuesta concreta que se hizo porque veíamos que puede ser conveniente para el departamento. Si no se entiende conveniente para el departamento, que se manifieste y bueno… quedará ahí…"