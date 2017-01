Propuesta por Polímeros Escrito por -- En el mismo contexto el Intendente confirmó que realizó una oferta económica a República Afisa para la adquisición de la planta de la Ex Polímeros Uruguayos S.A Al respecto el Intendente destacó: "estamos trabajando con jurídica en ese tema, ya enviamos a Afisa un oficio de interés, donde estamos a la espera de su análisis, Tengo entendido que después del 20 se reintegran las personas que están en este tema y van a hacer una devolución. En cuanto a la tasación que ellos mandaron a hacer del bien, y la contrapropuesta que realizamos nosotros, cuando tengamos esa respuesta, y en la medida que veamos conveniente, estaríamos derivándolo a la Junta Departamental, eso sí lo vamos a enviar porque creemos que es algo más pequeño, pero importante, en donde estaríamos resolviendo un tema inclusive de relocalización rápida de lo que hoy tenemos en obras, en la trama urbana, que va de la mano de lo que es el Plan de Ordenamiento de la ciudad de San José…". En relación a la expectativas económicas, y hasta que monto está dispuesto a pagar el Ejecutivo por eso bien inmueble, señaló: "hay una tasación de República Afisa, que venía de hace un tiempo, que era de un millón cien mil dólares, nosotros planteamos que de acuerdo a algunas inversiones que eran necesarias hacer, era excesiva, planteamos algunas alternativas, que en función de esas inversiones, con unos 500 o 600 mil dólares, lo podríamos entender conveniente, pero ahora depende del acercamiento de esos números, y si llegamos a un número intermedio podremos remitirlo a la Junta para que luego lo analicemos entre todos…". En ese marco, Falero, señaló que si bien no es un rubro que esté presupuestado, "República Afisa tiene posibilidades de financiamiento propio, que fue lo que nos plantearon, por lo que si mandamos a la Junta un financiamiento propio y vemos que eso nos genera espacios en la trama urbana que están siendo ocupados por camiones, y que eso nos parece pueden tener otro destino, todas esas cosas son las que me parece está bueno que lo dialoguemos, porque también del bien que tenemos hoy en la trama urbana podemos obtener recursos para cubrir lo que puede costar esto otro… en definitiva es un tema de números…", aseguró Falero.

