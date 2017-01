Piden recolección permanente de residuos

El Edil José Germán González planteó la necesidad que se instrumenten las medidas necesarias para asegurar la recolección de residuos en forma permanente,. En su exposición señaló : "hemos notado que en la ciudad de San José todos los contenedores estaban llenos, y eso lo hemos visto todos. El tema es preocupante. ¿Por qué? Porque se dio la casualidad de que los dos camiones recolectores de contenedores estaban rotos al mismo tiempo, y lo que más nos preocupa es que no tengamos un servicio auxiliar para atender la situación cuando se presenta ese problema. Se tuvo que mandar a buscar el camión recolector a Ciudad del Plata para poder hacer la recolección de los residuos domiciliarios de nuestra ciudad. Nosotros solicitamos que se busque algún tipo de solución para que cuando alguno de los camiones recolectores ?que ni que hablar que hay que hacerles los servicios técnicos necesarios y que también puede suceder que se rompan? no esté en función no nos quedemos sin recolección de basura durante dos días, como sucedió ahora, porque eso es preocupante.