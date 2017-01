Rapetti: "en términos generales los números de la temporada son positivos…" Escrito por -- Acto de recertificación en Cufé será en Febrero para no superponer con otras actividades que organiza la Intendencia El responsable del área Turismo de la Intendencia de San José, Eduardo Rapetti, informó ayer, tras la realización de la reunión del Gabinete Departamental, que luego de haber sido pospuesta días atrás por las condiciones en el clima, el acto de Recertificación como Playa Natural Certificado en Boca de Cufré se realizará en el mes de febrero. En ese contexto, el jerarca señaló que: "lo verdaderamente importante es que la playa está certificada por el LATU, y por el Ministerio, es decir que en Febrero se hará la actividad de la recertificación. Lo que sí queremos transmitir es que las tres playas, la de Villa Olímpica, la del Parador Grande en Kiyú y la de Boca del Cufré, el proceso de certificación está aprobado, las playas están recertificada, sólo hemos resuelto posponer un poco la actividad para no superponer con un calendario de actividades muy potente que hay en este mes…" Conformidad con la temporada Consultado sobre si existe conformidad en los diferentes actores involucrados, en cuanto al desarrollo de esta temporada, Rapetti señaló: "Estamos conformes porque el departamento muestra los parámetros que hay a nivel nacional, en materia de afluencia de público (…) Hay una movida, de todas maneras en las consultas que hacemos desde las oficinas a los diferentes operadores, algunos demuestran una tendencia sobre el consumo, pero, al igual que pasó en las estadísticas que llevaba el Ministerio de Turismo en algún verano anterior, que había aumentado la cantidad de turistas pero había una tendencia a la baja en el destino. El consumo, en algún lugar siempre se compra, puede ser en los supermercados, pero habían bajado las ventas en los paradores. Nosotros más allá de esto, no queremos adelantar nada porque estamos a mitad de camino, y seguramente el prorrateo del mes y de la temporada pueda resultar. Indudablemente, el tema climático juega su papel, pero por el momento, la tendencia es que la temporada viene bien, hay un buen nivel de ocupación. Sí creo que está bueno destacar, que vamos a tener que trabajar en el caso de los camping, entre semana, donde de lunes a jueves hay una capacidad.Si bien están llenos los sábados y los domingos, entre semana hay lugares, por lo que hay allí un tema para seguir trabajando, pero en términos generales los números son positivos

