Confirmado, Grandes Superficies define el jueves sobre "mall"

La comisión que pospuso el encuentro a mediados de diciembre, resolvería esta semana su posición favorable o no para la construcción de un "Shopping Mall" en la intersección de Luis Alberto de Herrera y Fructuoso Rivera Sin dudas que fue uno de los más discutidos temas del segundo semestre del año pasado. La posible instalación de un Shopping en San José, trascendió rápidamente y recibió es justo decir, un respaldo casi unánime desde las redes sociales. Cuán representativas son estas, no está claro, pero si es evidente que desde hace mucho tiempo, la ciudadanía no tenía una opinión tan unánime como esta. El Proyecto, presentado por el Estudio Garbarino-Lombardo, contaría con 36 locales comerciales, plaza de comidas y un Supermercado. Este es el asunto, que siempre genera controversias, el Supermercado. Son las dimensiones de este supermercado, lo que genera las diferencias, públicas y notorias entre la Administración Falero y el Centro Comercial. Diferencias que sobre el cierre de 2016, tuvo calificativos bastante duros desde uno y otro lado. Los empresarios critican a Falero, por no defender al comercio local, se dice que ha sido irresponsable a la hora de apoyar este emprendimiento, y que la ciudad no está preparada para tener dos centros comerciales, por lo que seguramente los comercios instalados en la peatonal se resentirán en sus ventas. Por otro lado Falero, señaló que "lo que le daría vergüenza es seguir siendo de los departamentos más caros del país", como se publicara hace ya varios meses en relación a los supermercados. Más allá de este cruce, lo cierto es que la comisión de Grandes Superficies, prevista por la Ley 17188 y que establece en su artículo 3: "Créanse las Comisiones Departamentales de Protección de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Comercial y Artesanal, que actuarán con autonomía técnica asesorando preceptivamente al Intendente del departamento correspondiente quien resolverá, en definitiva, sobre los Proyectos mencionados (…) Estarán integradas por: 1) Un representante del Poder Ejecutivo, que la presidirá. 2) Un representante de la Intendencia Municipal del respectivo departamento. 3) Un representante del sector privado, que será designado por las entidades más representativas de cada departamento. 4) Un representante de los consumidores, que será designado por las asociaciones de defensa del consumidor de cada departamento que posean personería jurídica y se encuentren inscriptas en el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas. En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto.". En tal caso, como se establece, las comisiones asesorarán al Intendente, aunque es este quien tiene la última palabra. La comisión, según confirmó en las últimas horas, la Directora General de Desarrollo de la Intendencia de San José, Mercedes Antía, quien además es la representante de la ISJ, se reunirá el próximo día jueves, encuentro que se concretará en las oficinas que la Intendencia tiene en la capital del País, a solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas. El Centro Comercial, se pronunciará en contra del emprendimiento, y desde el Ejecutivo se espera que la representante de los consumidores "esté en consonancia" con lo que la gente expresa en las redes sociales. Es bueno reconocer que más allá de "las redes sociales", citadas por el propio Intendente Falero, algunas instituciones sociales y gremiales como el SUNCA se han manifestado a favor del emprendimiento, en el entendido que es generador de trabajo, no sólo para la construcción.