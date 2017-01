Pintaluba será secretario general de la Junta Departamental

El actual coordinador del "Sumate", dijo ser un "soldado" del Partido y del Sector, y confirmó que la semana pasada Falero le ofreció el cargo que piensa asumir. Al cierre de la semana anterior, El Intendente José Luis Falero, recibió en su despacho al actual coordinador del oficialista sector "Sumate", Andrés Pintaluba, y allí se habría concretado un asunto que trascendiera hace ya varios meses. El Intendente estaría dispuesto a completar el cargo que se ha mantenido bacante desde la renuncia de Alexis Bonnahón, es decir el cargo de Secretario General de la Junta Departamental. El cargo, es designado por el titular del Ejecutivo, pero requiere el aval del cuerpo para poder asumir. En tal caso, como señalábamos el tema es una pregunta recurrente desde que en el mes de octubre de 2014 y luego de haber perdido el respaldo de la bancada del Partido Nacional, por las irregularidades administrativas comprobadas en el seno de la comisión investigadora creada para tales fines, Bonnahón se retirara del cargo. Como es sabido, este tema que, pocas horas después de la renuncia de Bonnahón fue llevado a la Justicia, en donde se continúa trabajando y sobre el que informáramos, fuentes judiciales nos han confirmado que tras la feria judicial se retomarán las citaciones. Es bueno recordar, que tras la renuncia, y bajo la presidencia del entonces edil Heber Berto, el cargo no volvió a cubrirse. De hecho, al comienzo de esta Legislatura, fue una de las preguntas que más veces debió responder el actual director de Descentralización, Sebastián Ferrero, si el cargo efectivamente se cubriría. La respuesta era inmediata: "la designación depende exclusivamente del Intendente, y por el momento no entendemos necesrio cubrir ese cargo de particular confianza…". Pero más allá de la respuesta y de la posición política asumida, los nombres siempre aparecían en los "corrillos políticos". Pese a la variedad de nombres, el de Andrés Pintaluba, era recurrente. De hecho en la tarde de ayer, en el programa "Sobremesa" de nuestro colega Jorge Gutiérrez Pérez en Radio 41, el propio Pintaluba confirmó que el tema le fue planteado y que está dispuesto a asumir. En ese sentido aseguró que seguramente el asunto no se encamine en forma inmediata, ya que por pertenecer laboralmente a otra institución estatal, como la Dirección General Impositiva, s necesario solucionar algunos temas burocráticos para concretar su incorporación. Más allá de este elemento, no se puede pasar por alta, el elemento político que tiene la designación, ya que evidentemente Pintaluba es un hombre de confianza del Intendente y ha tenido numerosas responsabilidades sectoriales en lo que va del período en la propia Junta Departamental. Pintaluba que ingresó a la Junta Departamental como suplente de Carlos Amonte, quien participó escasas veces en el Legislativo en lo que va del período, generando incluso que el propio Pintaluba sea el Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, elemento este que se concretó incluso con algunos reclamos desde la oposición, ya que se trata, en definitiva, de un edil suplente. Ahora bien, según trascendió el legislador del "Sumate", concurrió a la reunión con el Intendente Falero acompañado de Lilian Zerpa, quien subrogará a Pintaluba una vez que asuma como Secretario General. En tal sentido, En el programa referido, Pintaluba señaló que "es un hombre del Partido y del Sector, definiéndose como "un soldado", por lo que asumirá si es que el Intendente entiende que puede realizar desde allí un aporte a la gestión de su partido. En el mismo sentido, consultado sobre si cuenta con el respaldo de los ediles, señaló que seguramente Alianza por San José, ya debe estar al tanto de la voluntad del Intendente por "el permanente diálogo que existe entre Falero y el Senador Camy". En el mismo sentido, señaló que sería un gran honor si el Plenario le respalda unánimemente en la designación, aunque de no ser así dijo que son necesarios 16 votos, y que entendería si por cuestiones políticas, el Frente Amplio no acompañara su nombre para esta designación. "Entendería perfectamente y eso no modificaría en nada el relacionamiento que tengo con los ediles del Frente Amplio…", aseguró Pintaluba. Paralelamente, el coordinador de la Bancada del Frente Amplio, Pablo García (711), fue consultado sobre este particular, y señaló que por el momento no se les ha comunicado nada al respecto. Que se están enterando por los medios de comunicación, y que el asunto en tal caso será analizado por el colectivo una vez que finalice el receso. De todas maneras arriesgó a dar una opinión personal, señalando que no ve inconvenientes en que sea Pintaluba quien asuma como Secretario General, ya que, en primer lugar es potestad del Intendente y de su partido la designación en el cargo, y que a la vez "respeta" el accionar político de Pintaluba en la Junta Departamental.