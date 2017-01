Relecturas plásticas que conducen a otros mundos

Artista Plástico Álvaro Ortiz en la 11ª. Feria del Libro

Rossana San Martín Cruxên

La "11ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el libro de San José", siempre es un caleidoscopio de propuestas imposible de compartir en una semana. Es por ello que siempre retornamos a algunos de esos "cristales" que no se limitan a escritores, juegos, plásticos, músicos… Hoy nos acercaremos al artista plástico Álvaro Ortiz, cuya exposición "Hombres, nombres y letras", estuvo en el hall del Espacio Cultural San José durante toda la Feria, desde el 23 al 30 de octubre de 2016. Álvaro ha avanzado mucho desde la muestra "Navegando al otoño" realizada en mayo de 2015, también en el Espacio Cultural. Entrevistamos a este artista josefino el 22 de octubre, cuando estaba armando esta exposición, en la que había que detenerse para valorar sus obras y buscar nuevas respuestas en los autores homenajeados. Ahora pueden verse en "Galería de Arte César Diana Goldoni", de Alejandro Diana, en 25 de Mayo 429 de nuestra ciudad.

El tiempo, la esperanza y otras esencias de la vida

_ Nos ha sorprendido la evolución que has tenido. Has tratado de "salirte aún más del cuadro" y es más contundente lo que expresas. Ya trabajabas la madera, porque es lo que utilizas y conoces más, pero predomina lo tridimensional. Ahora partiste de cuentos y novelas de distintos escritores. Tienen mucho colorido.

¿Cuándo incursionaste en esta serie?

_Comencé desde el año pasado. Me llevó mucho tiempo elegir las maderas y la elaboración de cada obra, porque también trabajo en restauraciones. Me basé en algunas obras literarias que conocía y que releí.

_De Julio Cortázar, "Historias de Cronopios y de Famas"…

_ Me gustó mucho. Han dicho que después de leer esas historias podés saber si te gusta o no Cortázar. "Rayuela" fue una novela que nunca terminé de leer.

_ Dedicaste tres cuadros a Cronopios y Famas, que tienen mucho de expresionismo, sin voluntad de encasillarlos… Hay una mesa y unos objetos.

_ En el primer cuadro retraté a los Famas, que están bailando. En el último están los Cronopios. En el cuadro del medio ubiqué a los Esperanzas, a quienes menos le dedica el autor en la obra. Intenté darle un toque personal con la mesa, porque los Esperanzas siempre están debajo de la mesa…

_ Está marcado el tiempo, los relojes, porque tiene que ver con Cronos…

_ En el primer cuadro, el reloj marca las 11.20 h y en el último, en el que están los Cronopios, las 11.15h, porque estos están 05 minutos más atrasados que los Famas.

_ Un detalle que puede pasar inadvertido por la mayoría de los que asisten a la exposición, porque es difícil recordar todo lo que leímos…

En otra obra está "Saltoncito", de Francisco "Paco" Espínola, que puede verse a través de una ventana de madera.

_Consigo las maderas en los remates y otras, de lo que se desecha de trabajos que hago por encargo en alguna casa. Generalmente trabajo como restaurador. "Saltoncito" fue el primer cuento infantil que recuerdo de clase Jardinera. Fue la Artista Plástica y Maestra Shirley Pérez quien nos lo leyó. Después lo volví a leer.

_ Tiene fuerza "El cuervo", de Edgar Allan Poe.

_ Entró por una ventana, por eso puse el postigo. Al poeta lo hice debajo, porque el cuervo se quedó ahí, no salió nunca más de esa habitación…

_ "Never more" repite una y otra vez ese cuervo en inglés ("nunca más"), en el poema de Poe.

La venganza de Moby Dick

En varias obras fuiste más allá de las interpretaciones habituales. En Moby Dick, de Herman Melville, por ejemplo.

_ En realidad esa obra fue la disparadora de todo el resto. Empecé con ella.

_ Antes de iniciar esta entrevista, me comentabas que no te inspiraste tanto en la novela, como en la ballena en sí.

_ Si bien me basé en la novela, me detuve más en la ballena blanca, que no ataca a las embarcaciones. Es uno de los animales que tiene uno de los cerebros más grandes y complejos. La parte de los recuerdos está muy desarrollada, por lo que no pueden olvidar. Una de las historias que hay es que Moby Dick atacó a los barcos, porque los cazadores de ballenas primero mataban a la cría y la ataban al costado de la embarcación, dejándola desangrar para que luego viniera la madre. Se dice que fue por eso que Moby Dick actuó de esa manera. Para mí es una historia de venganza de la ballena.

_ En tu obra se ve a la ballena y a su cría anidada en su interior.

_ En botecitos aparecen los sobrevivientes, que "tomaron" el color del mar, porque ya formaban parte de él.

_Una de tus versiones plásticas más logradas es "El astillero", obra cumbre de Juan Carlos Onetti.

Es pesada, oscura…

_ El astillero de la novela está destruido, detenido en el tiempo pero el personaje principal y los secundarios insisten tenazmente en que perviva. Son esos sueños y recuerdos que hay que mantener a toda costa…

_ Quise destacar un salvavidas, que está en el medio de la obra, para que todos lo vean. Simboliza la esperanza que los personajes no pierden. Hace años que no cobran, pero eso no los detiene.

El Quijote anda

_En el hall del Espacio Cultural San José y en la 11ª Feria, hay homenajes varios a "El Quijote de La Mancha", por el "IV Centenario de la muerte de Cervantes". Tú hiciste tu aporte…

_ En esta obra está nada más que la figura del Quijote…

_No podían faltar los molinos de viento.

_ Son los que hay en los tambos.

_ Y algún molinillo de juguete, también.

_Traté de hacer la armadura con pedazos de chapa, de una bandeja… Intenté representar al Quijote como si estuviera parado en un camino, al que hice con piezas de puzles, que a la vez son de un mapamundi. Al costado está lo de los molinos, como algo muy loco.

_ Es ese personaje sin tiempo ni lugar, que cobró vida y sigue andando.

_ Quise aproximarme a esa locura.