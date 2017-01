Red Pos remitió la información a la Junta

Como habíamos anunciado, los representantes de la empresa Red Pos, que actualmente brinda el servicio de estacionamiento tarifado en la circunvalación de la plaza de los 33, y cuya propuesta para la próxima extensión fuera descartada por la Intendencia, ya remitió a la Junta Departamental, y por ende a los integrantes de la comisión permanente, los elementos por lo cuales considera que su exclusión no fue justa. En tal sentido, por el momento no está claro si el asunto será tratado en la próxima sesión extraordinaria que se realizará el 30 de enero. Es bueno recordar que el oficialismo pretendía avalar la concesión a Parking San José, en el encuentro del 9 de enero, pero tanto desde el FA como desde Alianza por San José, se entendió que faltaba más estudio al tema y que no estaba dispuesto a votarlo como era interés del Ejecutivo. Ante esta coyuntura el Intendente "mandó a sacar" el tema de los asuntos entrados, y se espera que se defina en la extraordinaria del 30. Desde el Frente Amplio, el edil Pablo García señaló que lo último que se resolvió en la bancada es que "el tema no se vota hasta que no quede resuelto lo de la impugnación y también los reclamos de los vecinos de la nueva zona tarifada. Por su parte, se espera que esta semana se reúna Alianza por San José, para definir su posición.