Red Pos presentará argumentos en la Junta Departamental

La actual concesionaria del estacionamiento tarifado, que se circunscribe a la circunvalación de la plaza de los 33 Orientales, pero que como es sabido, se ampliará próximamente a la zona céntrica, presentará sus argumentos en el seno de la Junta Departamental, luego que la Intendencia desestimara su impugnación al resultado del llamado a licitación que el Ejecutivo resolviera el pasado mes de diciembre a favor de la empresa Parking San José. La Intendencia, desestimó el reclamo presentado por la firma, presentando los motivos que llevaron a la comisión de adjudicaciones a dar validez a la propuesta, ya que esta presentaba una tarifa diferencial para los diferentes agentes de venta, que la hacían incomparable con el resto de los oferentes. En las últimas horas, y en virtud que el asunto viene siendo analizado por las diferentes fuerzas políticas, ya que tanto desde Alianza Nacional como el Frente Amplio, se entiende que el tema amerita un mayor análisis en la Junta Departamental, la firma presentará su posición a los legisladores. Vale recordar que el oficialismo, pretendió definir el tema en la sesión extraordinaria del pasado lunes, pero conocida la posición de las demás fuerzas políticas, el Intendente mandó a retirar el tema de los asuntos entrados, señalando que estaba de acuerdo con que los ediles se tomaran "todo enero" para resolver. La Junta Departamental debe, por mayoría simple dar el aval para que se pueda concretar la nueva concesión, y el reclamo de Red Pos, fue uno de los argumentos que la oposición manejó para no votarlo el lunes. El otro asunto que aún está pendiente es el reclamo que ha realizado un grupo de vecinos residentes en la nueva zona azul, que entienden no solamente que la extensión del tarifado no soluciona los problemas de circulación y estacionamiento en el centro de la ciudad, sino que, el cobro de un abono mensual, fijado en 0,5 UR por mes es injusto y con visos de ilegalidad, ya que se genera allí una doble tributación. En definitiva, no se cumplirá el plazo previsto por el Ejecutivo para instrumental el nuevo estacionamiento tarifado en febrero, ya que al mes que "se toman los ediles" para definir, hay que sumarle el análisis que del asunto debe realizar el Tribunal de Cuentas de la República. Finalmente, más allá de la presentación que la firma realizará en la Junta Departamental, podría llevar, si así lo define su reclamo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)