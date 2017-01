Tasa de alumbrado, respuesta esperable

Bruno Danzov En la edición del pasado jueves, en la página dos hacíamos una columna de opinión que imaginábamos iba a tener algunas repercusiones, pero sobre todo respuestas. El hecho que se generara malestar en algunos vecinos que habiendo recibido la factura de UTE, con el ajuste previsto por el Gobierno Nacional, y con la tasa de alumbrado público, que la Intendencia implementó a partir del primero de enero, que genera, para el caso puntual que manejamos, un aumento estimado en un 22,5 %, encontró algunas respuestas técnicas en el medio colega Primera Hora. De hecho asumo, que la respuesta era esperable en todos sus términos, en tiempo, lugar y forma. Más allá de estas cuestiones que pueden ser analizadas por los lectores, es justo decir que son previsibles. Se ajustan a derecho y técnicamente son inapelables. De hecho, al momento de escribir la columna no nos era ajeno, que la factura de UTE es utilizada como agente recaudador, y que no guarda relación el período de consumo de energía eléctrica, con el cobro de la nueva tasa. Pero el concepto es el mismo que se pudo leer "entrelíneas" en la columna del jueves, detrás hay una decisión política del Ejecutivo Departamental, de cobrar un monto, y de empezar a cobrarlo cuanto antes. Asistimos al debate en la Junta Departamental, en donde, las bancadas se arrogaron el lugar de "defensores de la población", pero lo que no se dice es que tanto el Gobierno Nacional, están urgidos de ingresos. En el caso de la oposición a nivel nacional, se destaca una y otra vez, que el problema con el incremento de las tarifas es que el precio de los servicios podría bajar, si no fuera porque la administración ha malgastado los recursos que la población ha generado con su esfuerzo. No es sólo el aumento de los combustibles, o de la Luz, sino que en realidad los costos podrían bajar, si no fuera necesario hacer frente a déficit generados por mala gestión. ANCAP es el paradigma, aunque no el último caso. Ahora bien, que ocurre en San José. Hace años que la oposición viene denunciando que la situación económica en la Administración Falero no es tan buena ni clara como se dice desde el Ejecutivo. Varias veces se recuerda "el colchón" que dejó la administración Chiruchi y sumado a esto, San José, está conociendo en los últimos años, la palabra déficit en sus cuentas públicas, y aunque "siempre hay explicaciones", es verdad que la decisión política de no subsidiar los costos del alumbrado público, y comenzar a recaudar lo antes que se pueda, deja al menos la sensación que la necesidad de recursos es imperiosa. Si bien es claro el argumento legal, el desmarque con el período de consumo y que está bien aplicada, también es verdad que pudo haberse manejado de otra manera. De hecho, a quienes concurrimos a las diferentes instancias en que el asunto se debatió técnica y políticamente, no nos había quedado claro que se cobraría por adelantado, ya que es en función del servicio, y nadie puede asegurar que durante todo el mes tendremos el servicio con la calidad que ya se nos ha cobrado.