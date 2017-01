Director de Descentralización, Sebastián Ferrero visitó afectados de Ituzaingó

Además de visitar a las familias más perjudicadas, Ferrero, que fue acompañado por la Directora de PP.SS se reunió con representantes de la comunidad que planifican un evento benéfico para el sábado 21 de enero. El Director de Descentralización de la Intendencia, Sebastián Ferrero, visitó en la jornada de ayer, la localidad de Ituzaingó, en donde el pasado lunes, rachas de vientos fuertes azotaron la localidad y aunque fueron pocos minutos y muy puntuales, ese viento causó daños muy importantes a algunas familias. Está claro que aunque la situación afortunadamente no fue generalizada, y los daños fueron pocos, para esas escasas familias, la situación fue muy impactante y devastadora, ya que por ejemplo en uno de los casos, el viento arrancó por completo el techo de la vivienda en donde una pareja vive con sus dos pequeñas hijas. Focalizando en estas situaciones particulares, pero a la vez realizando un relevamiento de los destrozos que causó en los vestuarios de la Plaza de Deportes de la localidad, el Director de Descentralización, quién además solicitó a la Directora de Políticas Sociales, Carolina Hornes, que le acompañar, tomó contacto con las familias más perjudicadas. En el mismo sentido, esta familia se entrevistó con una psicóloga el Gobierno Departamental que integró la comitiva. De hecho es bueno destacar que antes de ayer, es decir pocas horas después del fuerte viento, los ediles de la lista 33, Danilo Del Curti y el Dr. Diego Mariño, habían recorrido la zona y tomaron contacto justamente con las familias perjudicadas. Al regreso de la recorrida, Visión Ciudadana dialogó con el Dr. Sebastián Ferrero, quién explicó que más allá de un relevamiento que la Intendencia debe realizar, ya remitió al Intendente José Luis Falero, y a la Secretaria General Ana María Bentaberri, un informe de la recorrida. De esta manera lo que se busca es poder generar lo antes posible una colaboración para estas familias. En idéntica medida, Ferrero mantuvo el contacto con representantes de las fuerzas vivas de Ituzaingó, quienes ya están manejando la posibilidad de realizar un evento benéfico para ayudar a estas familias., instancia que se concretaría el próximo sábado 21 de enero. Seguramente el Gobierno Departamental colaborará con la realización del mismo, y lógicamente también atenderá en la medida de las posibilidades a las familias que sufrieron daños importantes en sus viviendas. Ferrero fue muy explícito al definir lo ocurrido: "no fue desbastador, Ituzaingó está intacto, pero donde tocó, lastimó…". Finalmente Ferrero destacó que la intensión de la visita en conjunto con Políticas Sociales, es "poner en movimiento todos los andamiajes, para informar rápidamente al Intendente para que pueda tomar la decisión (…), informe que ya elevamos acompañado de registro fotográfico. En relación a cuanto y de qué manera se va a colaborar con estas familias, no sabría decir, pero en estas situaciones así el Gobierno Departamental de alguna forma colabora. Además entendemos que es muy bueno el apoyo de la comunidad, es muy bueno que la comunidad se haya empoderado de la situación de uno de sus vecinos que tiene dos niñas chicas y que va a haber una sinergia de colaboración entre la Intendencia que es la presencia del Estado y la Institucionalidad, con los propios vecinos, paro poder reparar los daños a la mayor brevedad. Juntas Locales, el plazo sigue siendo marzo Más allá de estos hechos, vale recordar que en el momento de ser nombrado como el responsable de la Dirección de Descentralización de la Intendencia, repartición que además fue creada en esta administración, Ferrero, recibió del Intendente como prioridad, comenzar a trabajar en la conformación de las Juntas Locales. Esta integración había sido reclamada desde la oposición en la Junta Departamental desde el comienzo del período, y el propio Intendente respondía que: El Presupuesto crearía la Dirección, y que la prioridad de la misma sería justamente las Juntas Locales. En una de esas últimas respuestas, Falero, adelantó que en marzo seguramente se concretarían las cuatro Juntas Locales anunciadas, a saber: Ituzaingó, Rafael Peraza, Mal Abrigo y Puntas de Valdez. Desde el ingreso a estas funciones Ferrero se ha abocado al tema, primero generando un informe, que ya fue presentado a las dos fuerzas políticas con representación en la Junta Departamental, basado en los resultados de las elecciones departamentales, para conocer, en caso que el criterio fuera de representación proporcional, cuantos lugares corresponderían a cada fuerza política en cada una de las circunscripciones electorales en donde se instalarán las Juntas. De ser así, si el criterio fuera únicamente numérico al Frente Amplio le correspondería un representante en las Juntas Locales de Ituzaingó y Rafael Peraza, y los cuatro restantes serían para el Partido Nacional. En cuanto a las Juntas Locales de Mal Abrigo y Puntas de Valdez la integración sería únicamente con representantes del Partido Nacional. Pero la realidad es que tras los primeros encuentros, y declaraciones del propio Intendente Falero, abren la puerta para que la negociación sea más completa y posible. Si bien es verdad que desde el FA se aspira a participar en todas las Juntas, desde el Partido Nacional, habría consenso para que algunos lugares que le corresponderían, puedan ser ocupados por la oposición. No se descarta además la participación de fuerzas políticas que compitieron en las departamentales, pero no llegaron a la representación. Aquí hay que hacer una salvedad, la creación de las Juntas Locales, son potestad del Intendente, en este caso Falero, y aunque requiere mayoría en la Junta, que el sistema político esté negociando es una buena noticia en sí misma. Consultado el Director de Descentralización al respecto dijo: "nos hemos puesto como plazo el mes de marzo para terminar de concretar la integración de lo que es un nivel de descentralización muy importe, porque en donde no existe municipio, se instalarán estas cuatro Juntas Locales, que también le van a generar un Gobierno de Cercanía a localidades que hoy están dependiendo de oficinas recaudadoras de la Intendencia y en donde se le agregan una representación política que nos parece que está bien y que está en la línea y en la política de descentralización que venimos llevando adelante desde la Intendencia…"