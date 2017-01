La aparición de floraciones algales en Kiyú genera recomendación y monitoreo de la Intendencia

Si bien la aparición de algas, suele ser habitual en esta época del año en los diferentes balnearios del País, en la pasada jornada se constató la presencia en Kiyú. Eventos de este tipo ocurrieron días atrás en Montevideo En lo que prácticamente todos coinciden en destacar es una de las mejores temporadas en los balnearios del País y del Departamento, y cuando incluso en los primeros días del mes de diciembre pasado, se genera la expectativa ya que los niveles de reserva, aunque importantes eran menores a los de la temporada anterior, esa sensación desapareció en el comienzo de la temporada, en el que por momentos, según se anunciara la demanda superó a la oferta con una presencia muy importante de turistas de nuestro país, pero con la particularidad también de la muy buena presencia de turismo extranjero, fundamentalmente Argentinos y Brasileños. Pese a que esta sobre-demanda genera además algunos problemas coyunturales, como ocurrenen el tránsito de los balnearios, que demuestran una necesidad continua de inversión, pero a la vez, reflejan que el desarrollo turístico en el departamento es posible.En la tarde de ayer, y según consignaron los colegas de www.sanjoseahora.com.uy se registró en el Balneario una "fuerte presencia de algas" en las playas de Kiyú. Los colegas informaron además que la situación "llevó a las autoridades de la Intendencia a solicitar a la población que tome las debidas precauciones", en tal caso referenciando al Director de Deportes y Turismo de la Intendencia de San José, Miguel Ángel Calandria, destacan que: "si bien fueron observadas en varios puntos, la mayor presencia se verificó en la zona de Parador Chico. Calandria recordó que alergias y problemas estomacales, en caso de ingesta, son las afectaciones más comunes. "No podemos obligar a nadie, pero está de más decir que no está recomendado el ingreso al agua en estos momentos". Paralelamente se asegura que las autoridades realizarán un "monitoreo permanente de la situación, como también de lo que ocurre en Playa Pascual y Boca del Cufré, lugares que hasta el momento no se han visto afectados".