Ajuste, tasas y servicios

Bruno Danzov En buena parte del debate político del año pasado, se centró en la creación de la nueva tasa de alumbrado. La modificación fue largamente debatida en varios momentos tanto en la Junta Departamental, como públicamente por los diferentes actores políticos josefinos. En cada discusión, la aprobación de las nuevas tasas se hacía presente. Es bueno recordar que el Frente Amplio acompañó la creación de la nueva tasa de alumbrado público, pero criticó los montos que fijo la Intendencia para las 4 franjas previstas en el Presupuesto. El tema tuvo instancias ordinarias y extraordinarias, e incluso el Contador Gadea, fue en representación del Ejecutivo a la Junta Departamental para dar respuesta a un llamado a sala al Intendente Falero, impulsado desde la oposición. En aquel momento, criticamos algunos de los fundamentos que el propio Falero manejó para no concurrir a sala. Fundamentalmente el que reiteraba que "era una definición técnica y no política, por lo que a la Junta concurriría un profesional". En ese sentido, destacábamos en una columna muy similar a esta, que no es posible estar de acuerdo con esta visión, porque las definiciones de Gobierno, siempre son políticas. Es más, es para eso que la gente vota cada cinco años. Si solo se tratara de gestionar, sería más oportuno hacer un llamado para contratar un Gerente General. Pero no es así, la ciudadanía vota proyectos, políticos, programas, confianza. Gobernar siempre es tomar definiciones políticas. Días después el propio Contador Gadea nos daba la razón en la Junta Departamental. El Ejecutivo, sumó todos los costos del alumbrado, el consumo, las nuevas instalaciones, los equipos, el cambio de luminarias, y hasta el combustible de los vehículos municipales que deben realizar la tarea, y allí definió el momento que estimaba era necesario recaudar para cubrir esos costos. Evidentemente la ecuación es económicamente sana, pero, es una definición política. Bien pudo, de haberlo querido el Intendente, tomar la decisión política de subsidiar a la población parte de esos costos y hacer que los montos fijados por zonas fueran menores. Fue una decisión política, no técnica. Técnicamente es inapelable que el concepto de tasa está intrínsecamente ligado al servicio que se brinda. De hecho, el propio representante del equipo de hacienda de la Intendencia lo dijo varias veces en forma clara, pero también dijo que "en las zonas en donde no se preste el servicio, la tasa no se pagará". Es lo que se debe hacer. Pero llegó enero, con el la nueva tasa, y la incorporación del pago en la factura de UTE. En la tarde de ayer, un vecino nos planteó una situación particular, pero que aunque seguramente tendrá explicaciones, que deberían ser superiores a "que no se puede legislar por la casuística", nos plantean casi que por deformación profesional algunas preguntas. En la factura de UTE que llegó a su casa, es decir a la casa que alquila, (por lo que antes no pagaba y ahora sí), el periodo de consumo va entre el 05-12-2016 y el 04-01-2017, es decir que son sólo cuatro días desde la entrada en rigor de la nueva tasa, sin embargo llegó el cobro de la misma por un valor de $ 240. Claro, vive en el centro. La primera duda, que seguramente pueda ser despejada por el equipo de hacienda, es: ¿cuál es la equivalencia, entre recibir un servicio (alumbrado público) por 30 días, es decir, lo que va a pagar todos los meses de aquí en más, con un servicio que solamente "utilizó" durante cuatro días, pero que también tiene un costo de $ 240. En el mismo sentido. Es posible crear una regla de tres simple, para saber cuánto debe pagar el vecino por los 4 días? A nosotros nos llevó menos de un minuto saber que el equivalente a cuatro días es $32. Pero seguramente una solución de este tipo es jurídica o técnicamente imposible, pero si es así, me genera la duda como harán los vecinos que "no tengan el servicio" para no pagar. Le van a avisar a la UTE que no hay alumbrado justo en esa cuadra, cuando no se puede cargar en el sistema que se calcule una relación de los días efectivamente a tarifar. Será que la tasa comenzó a regir en diciembre y no nos enteramos? Se paga por adelantado?, los vecinos que viene en zonas del departamento en donde está proyectada la obra, ya comenzaron a pagar? Otro elemento, que seguramente no es responsabilidad de nadie, pero que pueda llamar la atención es que en ese mismo debate del sistema político, registrado en la última sesión del año en la Junta Departamental, en donde se cruzaron los "tarifazos" que el Partido Nacional le recrimina al Frente Amplio, con los "falerazos", que la oposición local leenrostra al Nacionalista Falero, este joven vecino, sin filiación política y que tiene un consumo promedio mensual de energía en la casa que comparte con su pareja de 1600 por mes, sufrió el mismo día el aumento de la tarifa eléctrica de un 7,5% y si regresamos a la regla de tres, de un 15% de la nueva tasa. La suma es de 22,5% de aumento en la misma factura de UTE. Seguramente esta situación se repita en otros puntos de la ciudad, pero el sistema político se va a seguir echando las culpas recíprocamente y la factura la va a pagar igual. Esperemos que el debate político del recién comenzado 2017 traiga algo más que el incremento de las facturas y que estas situaciones sean contempladas más allá de la diferencia entre técnicos y políticos.