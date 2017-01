La Intendencia trabaja en la recuperación de la piscina del parque

La rotura de un ojo de buey, detectada en la madrugada del pasado sábado, demandó que la piscina del Parque Rodó, que venía contando con una afluencia de público muy importante, quedara fuera de servicio por estos días. El Director de Deportes de la Intendencia, Miguel Calandria, lamentó lo sucedido, ya que se había trabajado fuertemente para la puesta en marcha del servicio, y en la misma medida, la respuesta del público había sido muy importante. Las causas de la rotura no están claras, lo cierto es que en la madrugada del pasado sábado, el funcionario que ingresa a las 4 de la mañana para poner a punto el complejo se encontró con la sala de máquinas completamente inundada. El desperfecto en el ojo de buey, causante de la inundación de las instalaciones, no ha podido ser aclarado, pero son varias las hipótesis que se manejan. De todas maneras, por la reparación que demandó, es prácticamente imposible que se haya dañado sólo. Más allá de la lamentable situación, el Director de Espacios Públicos, Gustavo Bares, confirmó a Visión Ciudadana, que se están haciendo todos los esfuerzos, primero para recuperar las instalaciones, pero a la vez para que no se pierda la totalidad del agua, ya que en tiempos y costos, es una pérdida significativa. En tal caso, en la jornada de hoy, se probarán las bombas, para poder esclarecer si el agua las dañó. Si la prueba es positiva y las máquinas funcionan correctamente, se piensa que la piscina podrá reabrir el próximo fin de semana. En la misma medida, este ojo de buey y los restantes serán cerrados para evitar situaciones como las que se han registrado