Junta: 1ra Sesión de 2017

Bruno Danzov Ya estaba previsto antes de iniciar el receso legislativo que la Junta Departamental se reuniera en forma extraordinaria con fecha 9 de enero. Si bien el receso se extiende hasta el 15 de febrero, para poder percibir el reintegro de gastos, los ediles tienen una cantidad mínima de sesiones a las que deben concurrir, por lo que, más allá que la última sesión del año 2016 terminó con la misma inestabilidad con la que había cumplido gran parte del año, con ediles que se retiran de sala, ediles que no entran nunca y entran para votar, el Intendente tratando al Legislativo de ineficiente, y tantas otras perlas que se pueden sumar, pese a todo esto, se sabía que el 9 de enero había extraordinaria. Lógicamente que es un tema importante, al menos para quienes seguimos periódicamente el accionar de la Junta Departamental, reflejo del sistema político en el departamento, aunque personalmente creo que aquel viejo título de "caja de resonancia de los problemas de la gente", le viene quedando cada vez más lejano. En suma, una sesión que bien pudo analizar temas importantes, o bien terminar de atender asuntos que quedaron truncos en la última semana del año pasado. Pero no, más allá de los argumentos que se nos pueden dar, la reunión de la Junta Departamental de ayer, valió más por lo que faltó que por lo que se dijo. Anuencia para dar declaración de Interés departamental a un torneo de Rugby, seguramente una actividad deportiva muy importante, y para el esfuerzo que realizan sus organizadores, un respaldo importante. La licencia del Intendente, y la excepción a una norma urbanística para tres padrones, fueron los temas. En este ultimo tema, no hubo acuerdo ya que la bancada del Frente Amplio, pidió que el tema pase a la comisión pertinente para analizarlo con mayor profundidad. No va en desmedro de los asuntos que se trataron, pero hubiera preferido, que ya que se tomaron la molestia de levantar por un ratito el receso, podrían haber discutido un copo sobre cosas que siguen pasando en San José. El tema de las actividades turfísiticas en el Hipódromo de San José, no se ha concretado, cuando todos los actores políticos aseguraban que el asunto iría a comisiones, que fue por falta de tiempo, que justo se hizo la hora para la segunda extraordinaria en la última jornada legislativa de 2016, sin embargo, los ediles, no llevaron el apunte al Edil Wilson Rodríguez de dar trámite en la sesión de ayer a este asunto. Seguramente hay muchos más temas para analizar, más allá que estemos a 9 o 10 de enero. De todas maneras, ya se ha confirmado que el día 30 de enero, habrá una nueva extraordinaria, por lo que, en una de esas, si no hay temas nuevos, puedan cerrar algunos de los que vienen quedando pendientes.