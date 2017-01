Intendencia rechazó impugnación de Red Pos, pero "tarifado" no llegó a la Junta

Uno de los más importantes asuntos que abordamos en los últimos meses del año pasado fue la extensión del estacionamiento tarifado en la capital departamental. Si bien para hacer una cronología, el tema viene bastante mal enfocado desde hace un buen tiempo, con solicitudes del Ejecutivo para extender el anterior contrato, por fuera de los plazos, lo que en su momento fue reclamado por Alianza Nacional y que en buena medida encontró el respaldo del Frente Amplio. Luego el llamado a licitación que estaba en curso, y de la que los ediles no habían sido al menos informados. Los reclamos de los legisladores, que motivaron una prórroga al cierre de la licitación y la modificación de algunos asuntos. El reclamo de los vecinos residentes, las reuniones que mantuvieron con la Comisión de Presupuesto, el Director General de Tránsito Marcos Reyes, y las bancadas de la Junta. La Intención del oficialismo de incorporar el asunto para que la Junta diera la anuencia a la licitación en la noche de ayer, y la posición, una vez más de Alianza por San José y la bancada del Frente Amplio, de reconocer que así como está la situación, y con asuntos pendientes, no estarían acompañando la solicitud del ejecutivo. Luego y mucho más reciente, la solicitud del Intendente Falero, a sus ediles que retiraran el tema de la extraordinaria, para zurcir seguramente los acuerdos con los ediles que por el momento no tienen una posición adoptada sobre el asunto. Lo cierto es que el tema se ha postergado. Falero aparece públicamente como dando tiempo para analizar el tema "todo enero" para que se defina en febrero, pero más allá que lógicamente el asunto no iba a ser votado, nadie le dice al intendente que los días de análisis que valen son los de los ediles, no le puede poner plazos al estudio de los temas. De todas maneras el asunto ha sido pospuesto y se definirá más adelante. Lo cierto es que uno de los elementos manejados por quienes se resistían a votar era la impugnación que había realizado la actual concesionaria del servicio en la circunvalación de la plaza de los "33", la empresa Red Pos. Quien como se recordará, aun cuando el Director de Tránsito aseguraba que seguramente no iban a haber impugnaciones, la firma se presentó para reclamar por lo que entiende fue un error de la comisión e adjudicaciones al descartar su propuesta. De hecho, la Intendencia ya resolvió y se manifestó sobre el asunto, no dando lugar a la impugnación presentada. Por el momento no está claro, si la firma recurrirá al Tribunal de lo Contencioso administrativo (TCA) para presentar el caso o no, pero lo cierto es que la Intendencia sigue adelante con el proceso, ahora algo demorado en la Junta Departamental. El propio Intendente Falero, señaló que "los técnicos de la Intendencia están a disposición para evacuar todas las dudas que los ediles puedan tener", pero a la vez aseguró que el asunto está claro y que no debería tener ningún inconveniente.