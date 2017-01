Cambio climático y futuro planetario incierto

Meteorólogo José Serra en el ICE

Rossana San Martín Cruxên

El 12 de diciembre de 2016, el prestigioso Meteorólogo José Serra, Director del Observatorio del Colegio Pío de Montevideo, dio la charla "Cambio climático- Efectos y previsiones" en el Instituto Cultural Español de San José. Hace tiempo que estos temas nos afectan y preocupan. Recientemente hubo una turbonada con vientos de más de 160 km, que provocó varios destrozos y vidas en peligro, como es de pública notoriedad. El clima nos está azotando y a menudo, las tormentas no se pueden prever… ¿Será posible que cada uno aporte lo suyo, para que este planeta se salve?

Conversamos con José Serra sobre inquietudes que nos aquejan a todos.

Nada le es ajeno a la Meteorología

_ La situación coyuntural de la Meteorología en nuestro país hace que yo considere pertinente informar a la sociedad sobre qué es la Meteorología, la aplicación de esa disciplina al agro, a la industria, al comercio y a otras disciplinas.

Es necesario explicar cómo nace y qué conlleva realizar un pronóstico meteorológico. Luego en la charla abordaré variabilidad y cambio climáticos.

_Agradeceríamos que sintetizara algunos de esos conceptos para aquellos que no asistirán a su charla de hoy (12 de diciembre), en el ICE.

_ La Meteorología además de ser la ciencia que estudia la atmósfera y su dinámica, es la ciencia del medio ambiente. No hay ninguna disciplina que escape a la Meteorología, porque todos estamos debajo de la atmósfera, esa membrana que hoy está tan contaminada por el hombre.

_Algunos geólogos dicen que estos cambios climáticos obedecen a otras causas, que se producen periódicamente en nuestro planeta y no al hombre como devastador del medio ambiente.

_ Respeto las opiniones de muchos científicos como los geólogos. Yo aprendí algo del Licenciado y Dr. en Ciencias de la Atmósfera, Carlos Liechtenstein, mi profesor cuando yo era estudiante. Él siempre me decía: "Usted, cuando trate de explicar algo, hágalo de la forma más sencilla, no llene pizarrones con fórmulas". Trato de aplicar eso.

A mi modesto entender sí hay un cambio climático. Los hechos lo demuestran. No hace falta explicación.

_ Este 2016 vivimos un invierno que comenzó en abril y prácticamente se prolongó hasta noviembre, mes que tuvo días fríos.

_ Exacto. Hemos vivido un período invernal muy largo. Hace dos años y medio que el Uruguay padece catástrofes que se suceden: sequías, precipitaciones abundantes, inundaciones, tornados, depresiones atmosféricas, ciclones, anticiclones, turbonadas. Eso ha provocado pérdidas millonarias para la economía de nuestro país. Pensemos en las muertes y otras consecuencias irreparables para las personas.

Una herramienta para el desarrollo

_ Es imprescindible contar con pronósticos lo más precisos posibles.

_ La Meteorología es una herramienta para el desarrollo de un país. Uruguay se ha quedado relegado.

_Hay instrumentos que están obsoletos, faltan herramientas… He conversado con encargados de los pronósticos y señalan que en otros países hay una tecnología más avanzada.

_Muchas veces los uruguayos nos la arreglamos con un alambre, un destornillador y unas tenazas… (risas). Lo que quiero decir con esto es que a veces pasa por la voluntad de querer hacer las cosas.

Estamos en un período de variabilidad y cambio climáticos y nuestro país se ha quedado atrás.

La variabilidad climática es recurrente.

_Eso señalaban los geólogos, con respecto a las distintas eras…

_ Sí. La era glacial, por ejemplo. Sin embargo, tengamos en cuenta que hace 250 años atrás (muy poco tiempo en términos históricos), nuestro planeta estaba habitado por mil millones de personas. Hoy somos 7.500 millones. La atmósfera no puede ser la misma. Desde la Revolución Industrial hasta ahora, todo ha cambiado.

El hombre depredador y las consecuencias irreversibles para la Tierra

_ La tecnología, los desechos que se han multiplicado, nos han arrollado.

_ La tecnología avanzó en forma exponencial, pero el ser humano ha tenido una regresión también exponencial. Nos estamos despersonalizando. Nos comunicamos por mail, por whatsapp y otros sistemas automáticos.

_Hay una deshumanización.

_ Recordemos lo que decía Einstein, que destacaba que el exceso de tecnología podría convertirnos en una generación de idiotas. Hoy en el ómnibus de 44 pasajeros, había 34 mirando el celular…

_Hace cuatro décadas un profesor de pedagogía nos hablaba de que se estaba creando "el hombre masa"… Hemos llegado a eso.

_ Volvamos a los 7.500 millones de pobladores del mundo. Requieren una atmósfera respirable y acorde a su organismo, además de alimento y líquido. Hoy lo que abunda es monóxido de carbono, azufre, ozono, xenón. Esos gases son producto de la quema de combustibles fósiles, de emanaciones de usinas termo-nucleares, deforestación…

_¿Qué hacemos para detener la debacle?

_ Este planeta, es como el navío Titanic que choca con el iceberg y se hunde inexorablemente. No hay vuelta atrás. Cuando afirmo esto, hay personas que me dicen que tenemos los acuíferos Raigón, Guaraní, que son reservas de agua. Ya están contaminados… Pero pensemos: ¿esos acuíferos suplen el requerimiento total del mundo? ¡¡No!!

Las reservas de agua dulce y potable en el mundo están mermando. Hablamos de las consecuencias de la actividad antropogénica (lo que ha hecho el hombre), que ha provocado un cambio climático. Está el efecto invernadero, la alteración de la capa de ozono… ¿Hacia dónde vamos?

He ejercido más de 30 años esta profesión en varios lugares. Estoy más convencido que nunca que la Tierra no tiene vuelta. Aún tiene recursos, pero el ser humano es un gran depredador. Nos queda poco de humanidad cuando nos matamos unos a otros…Hay hambruna, guerras….

Montevideo tiene los arroyos Miguelete, Pantanoso y Carrasco. Hace 75 años se pescaba, se nadaba e iban las familias a recrearse a orillas de esos arroyos. Hoy son tres cloacas abiertas. La naturaleza demora millones de años en construir algo y el hombre en 70 lo depreda. Hay miles de ejemplos más.

Hay leyes para cuidar el medio ambiente, pero no las cumplimos. Los gobiernos tampoco se esfuerzan para que ello ocurra…

¡A estudiar y a actuar ya!

_ Los países más poderosos del planeta (EE.UU., Alemania, China, entre otros), son los más devastadores, tanto en lo concerniente a sus industrias, como con las guerras que tratan de mantener.

_ Así es… Hagamos "zapping" y volvamos a la Meteorología y sus ramas. Están: Meteorología Aeronáutica, Meteorología Marina, Agrometeorología, Climatología, Biometeorología, Meteorología Instrumental, Meteorología Espacial, Meteorología Legal. Un meteorólogo puede trabajar en un sinnúmero de empresas. En una red de hoteles, puede dar el pronóstico de temperatura de agua en la costa, de la arena, del pavimento…

La Biometeorología aborda cómo actúa el ser humano ante la variabilidad climática.

Uruguay es un país agroindustrial. A mí me gusta recorrer el campo. Lamentablemente , la mayoría de nuestros productores están aferrados a viejas rutinas de trabajo. No se invierte en el campo como el mundo lo requiere.

No se ha tomado conciencia a nivel mundial. Desde la Cumbre de Estocolmo del año 1972, se gasta en lobby, en viajes, pero no se toman decisiones que salven el planeta.

Hay cambios de matriz energética, pero estos traen situaciones que tienen pros y contra. En Uruguay es positivo cambiar de la energía hidráulica a la eólica, pero después hay que tener infraestructura para mantener esos molinos…

No le puedo pedir ni a China, ni a EE.UU, ni a Alemania, que paren la producción de automóviles. Tampoco nosotros hacemos nada. En el corredor de General Flores de Montevideo recientemente inaugurado, transitan miles de automóviles y ómnibus por día. Una empresa muy conocida que tiene 150 ómnibus circulando, vuelca un millón y medio de toneladas por mes de monóxido de carbono.

¿Por qué no aplicamos sistemas de trenes eléctricos?

_Las bicicletas podrían ser otra opción y/o que no circulen todos los automóviles a la vez.

_Hasta que la gente no tenga el agua al cuello, no va a hacer nada. Cuidado…¡que se nos viene!

Hay sismos por todos lados. La Tierra está reaccionando. La Península Ibérica ya está proclive a sufrir adversidades climáticas. No hay país en el mundo que no esté afectada por el cambio climático. Los fenómenos del Niño y de la Niña nos advierten sobre eso. ¡Esto recién empieza!

Ahora (12 de diciembre), tenemos baja humedad relativa a la que no estamos acostumbrados, en una media de 40%, cuando lo normal para Uruguay es 72%. También habría que dar alertas por esto, porque puede provocar enfermedades en las vías respiratorias. Falta difusión. La Meteorología debería ser una materia más en la educación. Se habla algo en Primaria, pero debería extenderse al Ciclo Básico de Enseñanza Media y aun más.

_ A todos los niveles educativos…

_ ¡Claro! En cualquier lugar en que estemos, de lo primero que hablamos, es del tiempo. ¡Hagámoslo con propiedad!

En esta charla vengo a aprender y a intercambiar información en San José. Valoro mucho al observador del campo y al trabajador rural. Unámonos, intercambiemos datos para vivir mejor.