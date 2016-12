Bruno DANZOV El sistema político todo aunque lo oculte entiende que las elecciones, o los procesos electorales son un mojón que sólo establece mayorías y minorías en un momento determinado, pero la campaña electoral no termina después que se cuentan los votos, o que la Corte Electoral oficializa los resultados. Por eso no es de extrañar que en las principales fuerzas políticas se hable de candidaturas. Ciertamente muchos entienden que decirlo públicamente es una frivolidad, pero no es menos cierto que todos quienes en los diferentes lugares nos representan están pensando ya "en las que vienen". A nivel local y nacional, hay movimientos y creaciones de grupos en el Partido Colorado. Se aprobó días atrás la inscripción del Partido de la Gente. Pero en el Departamento, aunque "falta mucho", todos hablan de candidatos. Lo único seguro es que el Intendente Falero, no puede serlo, por lo demás nadie descarta nada. Días atrás en una nota realizada por los colegas de canal 9, Falero aseguró que su sector el "Sumate", tendrá candidato propio. Esto es en sí, una novedad, entre otras cosas porque en el último proceso electoral, recibió el apoyo del sector Alianza por San José, liderado por Carlos D. Camy. Si el Intendente piensa en que su sector tendrá candidato propio, seguramente tenga rival, y no se reedite "la formula de la unidad" creada por "Falero+Camy". El propio Falero, dijo en esa nota que "sería bueno que el ex Intendente en cuatro oportunidades Juan Chiruchi, fuera candidato, pero esa es la verdadera incógnita del sistema político en San José. Lo cierto es que en cualquier caso, hasta en la Junta Departamental, más allá de las bromas, cuando ediles del "Sumate" destacaban "la inversión que Falero ha realizado en Ciudad del Plata, obras que nunca hizo Juan Chiruchi", el edil Javier Gutiérrez, un poco en bromo y mucho en serio dijo: "es bueno que lo digan claramente, así cuando Juan arme la lista ya sabe quien está con él y quién no". Pero Falero fue más allá y dijo que si bien la Secretaria General de la Intendencia, Ana Bentaberri sería una excelente candidata, señaló que hay varios muy buenos posibles candidatos por lo que "va a ser una definición de todo el grupo". Paralelamente resta la definición del líder de Alianza, el Senador Camy, siempre ha señalado que quiere ser Intendente, pero por el momento no ha definido una postura, al menos públicamente. En el Frente Amplio, más allá de matices, casi todos entienden que no deben esperara hasta último momento, sin definir candidaturas. De hecho, aunque sin nombre ha trascendido que en el 2017, la fuerza política comenzará a analizar la estrategia electoral, definir formas para poner el o los nombres luego.