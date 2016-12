Quedaron en las gateras

El Edil del Frente Amplio Wilson Rodríguez pudo plantear la situación de la actividad hípica en San José, pero el tema no se definió Si bien el asunto pudo ser planteado como estaba previsto en la primera de las sesiones extraordinarias del pasado miércoles en la Junta Departamental no fue definido por falta de tiempo. Se planificó en media hora el tiempo necesario, pero no fue suficiente y llegó la hora de la segunda extraordinaria debiendo abrir un cuarto intermedio, que en primera instancia se había negociado para que fuera hasta terminar la discusión por el incremento de las tarifas públicas, y un ríspido debate que ya compartimos en la edición del jueves. No es menor entonces que más allá de los matices que se presentaron en la media hora de discusión, todos quienes participaron del debate destacaron que la situación concreta del accidente grave, registrado en los primeros días de noviembre, en donde un jockey luego de caer no pudo recibir asistencia inmediata porque los organizadores el evento no habían tenido la precaución de contratar o gestionar una emergencia móvil para el caso que surgieran los imponderables, que finalmente ocurrieron, todos los ediles, Blancos y del Frente Amplio, expresaron que el asunto era preocupante e importante. Claro no lo suficiente como para poder definirlo esa noche, Rodríguez, fue el primero en hablar, y en parte de su alocución dijo: ", lo sucedido el pasado Domingo 6 de Noviembre hace que todas las instituciones intervengan. En un gravísimo accidente, a un Jockey se le cayó un caballo arriba, dejándolo en grave estado hasta el día de hoy. La función de los Ediles Departamentales es clara: debemos legislar y controlar. La Intendencia deposita cuantiosos recursos en el Hipódromo, un lugar propiedad de la Asociación Rural y regenteado por el Jockey Club del Diputado Bacigalupe. Cada Primero de Mayo que se realiza destina recursos humanos y materiales para que las carreras se corran, y evidentemente esos recursos son otorgados a una institución que no protege ni a los jockeys ni a los espectadores. Cuando presenté esta moción, pensaba venir a preguntar varias cosas. Hoy preguntar es inútil: en una nota de prensa, una familiar del jockey nos da todas las respuestas., esa familiar admite que ese día no había ambulancia o asistencia médica. Queda claro que un jockey accidentado no tiene cobertura ante accidentes, porque la asistencia que ha recibido es voluntaria por parte de Jockey Club, y no por sus derechos como trabajador (…) la actividad del Jockey Club y del Hipódromo recibe frecuentemente apoyos de la Intendencia de San José. Recibe dinero para arreglar sus espacios. Recibe funcionarios para hacer esas tareas. Un Jockey Club que no pone una ambulancia para sus espectáculos, no merece apoyo de los impuestos de todos nosotros. Si bien desde el Partido Nacional se le explicó que actualmente los trabajadores del ramo son monotributistas y no dependientes de la institución, si es verdad que la ausencia de ambulancia, y de policía para la organización de un espectáculo público, genera al menos preocupación. El asunto iba a ser enviado a diferentes comisiones, y una petición al Intendente Falero para que no destine más recursos hasta que este tipo de situaciones no queden definitivamente solucionadas. Lo cierto es que con suerte el tema se completará "otro día".