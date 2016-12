Junta Departamental: Del "tarifazo" al "Falerazo"

Bruno Danzov Finalmente en la noche de ayer se realizaron, las sesiones extraordinarias que estaban previstas por parte de la Junta Departamental. No sin algunas ya habituales desprolijidades, al menos la última de las convocatorias pudo cerrarse. Por falta de tiempo, el primer tema, es decir el impulsado por la Bancada del FA, para tratar la situación de las actividades hípicas organizadas por el Jockey Club, en donde según la oposición se reciben aportes de la Intendencia, y hace algunos meses un Jockey tuvo un accidente, la organización no había previsto la presencia de una ambulancia, ni de efectivos policiales para garantizar la seguridad del evento. Tema este que no en forma tangencial involucra al Diputado Nacionalista Ruben Bacigalupe, ya que el evento fue organizado por la institución que él Preside. De todas maneras y cuando parecía que el tema iba a ser remitido a diferentes comisiones, el tiempo para esa extraordinaria se agotó, y pasaron rápidamente a la siguiente. Comisión Permanente: El primer punto de la segunda reunión extraordinaria era la conformación de la comisión permanente y el pasaje al reseso. Esta se aprobó sin mayores complicaciones por parte de los 27 ediles presentes en sala. La Comisión Permanente quedó integrada por los ediles: Mario Guerra, Andrés Pintaluba y Susana Gásperi del Partido Nacional y los coordinadores del Frente Amplio Pablo García y Mirta Serena."

El segundo y último punto demandó aproximadamente una hora y media, y fue presentado por el edil Héctor Silveira, en relación al incremento de las tarifas públicas a partir del 1ro de enero, lo que ha sido considerado por la oposición nacionalista como un tarifazo. Más allá de las argumentaciones que cualquiera puede recibir en los diferentes medios, de las medias verdades dichas por una y otra bancada, es saludable en mi criterio que se den este tipo de debates, al menos se cierra el año con un debate que tiene un fuerte contenido político. La posición del Partido nacional es clara, el gobierno sube las tarifas porque necesita recaudar para rentas generales, por no haber utilizado de la manera adecuada los recursos de los que ha dispuesto, ergo ANCAP, FONDES, y una larga lista de etc. Desde el Frente Amplio se reivindicó fuertemente que el incremento de las tarifas se da en todos los casos por debajo de la inflación, y también por debajo de la mayoría de los acuerdos que han surgido en los consejos de salario. Ahora bien, la discusión que en términos cronológicos fue desde el Gobierno Nacionalista del 58, de los 90, al plebiscito por las empresas públicas, la llegada del FA, "el desfalco de ANCAP", el incremento de la deuda externa, "el colchón" de 14 millones de dólares de la administración Chiruchi y muchos otros lugares comunes que se pueden incorporar a una discusión como esta. Pero obviamente tuvo aspectos locales. En determinado momento, el edil del FA Juan Carlos Alfaro, dijo que saludaba el ingreso del tema por parte del Partido Nacional, pero que en la misma medida, seguramente causa el mismo malestar en la ciudadanía de San José, si se suma el incremento que se sentirá por la puesta en marcha del alumbrado público, además que la contribución se está pagando en siete cuotas, "casi que pagamos un arrendamiento, por nuestras casas" y en el caso de los vecinos del centro, además se le agrega que tengan que pagar mensualmente por parar sus vehículos en la puerta de sus casas, no será un "tarifazo", sino un "falerazo". Finalmente la edila del FA, Mariana de los Santos sugirió al Edil Silveira, mocionante que le proponga al Diputado de su sector, que interpele al Ministro Astori para sacarse las dudas. Lo cierto es que el FA que sostuvo el quórum durante gran parte de la sesión, se retiró de sala antes de votar la moción e ingresó a sala la edila Ana Laura Porley, quien se había mantenido durante la sesión fuera de sala, dando el quórum y votando los 16 ediles blancos presente la moción presentada por la que se: "rechaza por parte de la Junta Departamental el aumento de las tarifas públicas anunciadas por parte del Poder Ejecutivo Nacional", enviando la declaración a los entes, los legisladores y el MEF.