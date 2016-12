Red Pos impugna licitación del tarifado

48 horas después que el Director de Tránsito dijera "no hay reclamo alguno", la empresa se presentó para impugnar la adjudicación del tarifado. En nuestra edición del pasado sábado 24 de diciembre, en la página 3, bajo el Título "Reyes se reunió con residentes", informábamos conforme nos decía el director General de Tránsito de la Intendencia, Marcos Reyes que "recién confirmé que no se ha presentado ningún recurso, la empresa había presentado sí una nota para ver el expediente, para conocer porqué habían quedado eliminados, pero no hay recurso alguno…". La importancia de la información, no sólo porque más allá del análisis, de una manera u otra, la ampliación del estacionamiento tarifado nos afectará a todos los vecinos, sino además porque se llama de un llamado público, de competencia entre empresas y de recursos de la Intendencia, nos pareció de orden que estas mismas afirmaciones debían ir en la tapa de esa edición sabatina. Pero como es sabido, las noticias y los trámites burocráticos, tienen sus tiempos, y siempre hay que esperarlos. Más allá que las afirmaciones del Director fueron ciertas y por ende nuestra noticia, el plazo no finalizaba, y la empresa, actualmente concesionaria del estacionamiento en la circunvalación de la Plaza de los "33", Red Pos, el pasado lunes decidió realizar una impugnación al resultado del llamado que adjudica la nueva concesión a "Parking San José". Trascendió que la empresa entiende que no existe mérito para que la propuesta que presentó fuera descartada. De hecho, la Comisión Asesora de Adjudicaciones no consideró la propuesta realizada por Red Pos, "por no cotizar de acuerdo al artículo 39 del pliego de condiciones", según la resolución de la Intendencia.

En el pliego se solicitaba que las propuestas cotizaran un canon para la Intendencia que no podía ser inferior al 10% del total de la recaudación por todo concepto (lo que no estaba en el pliego original, sino que fue un aporte surgido en la Junta Departamental) y un porcentaje de comisión a los cuida-coches y demás agentes de retención". El actual concesionario y además desde el lunes impugnante del proceso licitatorio, propuso un 10% de Canon para la Intendencia, y un 50% para los cuida-coches, aunque marcó que oros agentes de venta percibirían un 40%. Este elemento fue, según la comisión, lo que justifica que la propuesta se deseche, ya que ofrece un porcentaje diferencial entre los encargados de la venta de tickets. Según la empresa, el pliego no indica explícitamente que el porcentaje debe ser el mismo para todos los vendedores, y que si eso es lo que se buscaba, debió estar claramente expresado en el pliego de condiciones. Además del documento de presentación de la impugnación, en los próximos días la empresa presentar documentos ampliatorios, y espera que la instancia tenga "efecto suspensivo". De hecho aunque la impugnación tiene ese efecto, la Intendencia podría dejarla sin efecto aduciendo "necesidades del servicio". El plazo para que la Administración de respuesta al petitorio es de 120 días, plazo, pasado el cual la impugnación queda rechazada. Si esto ocurre, la empresa podría recurrir ante el TCA (Tribunal de lo Contencioso Administrativo) pidiendo la revocación de la licitación. La Intendencia de San José luego de la reunión del Gabinete Departamental de la jornada de ayer, oficializó el ingreso del recurso y anunció que las áreas correspondientes ya están trabajando en el tema. Paralelamente se informó que más allá de la resolución que se adopte al respecto, la comisión entendió que por la manera en que fue presentado hacía imposible que la propuesta pudiera ser comparada con equidad en relación a los demás oferentes