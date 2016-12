Comisión de Carnaval incorporó a representantes de la Junta Escrito por -- En la tarde de ayer, en el edificio de la Intendencia de San José, se conformó la comisión del Carnaval 2017, con la novedad que este año incorporará a dos ediles, uno en representación de cada bancada. Esa es la principal innovación de la comisión, que al decir del propio Gustavo Bares, Presidente del colectivo, ya hace 15 años que venimos trabajando juntos. El Intendente José Luis Falero, destacó las nuevas incorporaciones, pero sobre todo reconoció la tarea que se ha realizado en estos años, en donde aunque todo sea mejorable, se trabaja mucho para mejorar año a año, por ejemplo dijo cuándo planteamos el desafía de la descentralización se pudo organizar y hoy actividades de carnaval hay a lo largo y ancho del departamento. Bares destacó que este año el Concurso de carnaval será el único regional de todo el país, ya que los demás son todos departamentales. El evento, se desarrollará este año, después de la "Fiesta del Mate", y no hay muchas chances de fechas. Igualmente informó que el concurso estará comenzando el 22 de febrero, culminando el sábado 4 de marco, mientras que el domingo 5 se realizarán las llamadas. Ente enero y Febrero se realizarán las preselecciones de las reinas, y el 10 de febrero en la plaza de los 33, será la elección de la reina del carnaval. El desfile oficial será el 26 de febrero mientras que antes del comienzo del concurso oficial de murgas y humorista se realizarán cinco eventos con la organización de las comisiones barriales. Informó además que ya hay 37 grupos confirmados, con una murga y dos grupos de humoristas de San José. Hemos crecido en cantidad de departamentos, y el 10 de enero comenzamos las recorridas por todo el país para las pruebas de admisión…". Teatro de Verano Consultado el Intendente sobre la concreción del Teatro de Verano, señaló que por el momento no es posible priorizar esa construcción, aunque señaló que no se olvida de los compromisos asumidos, tenemos que priorizar otras obras en el departamento, porque si bien entendemos que es una obra muy importante, somos concientes que el Carnaval lo podemos seguir desarrollando como hasta ahora. De todas maneras dijo que seguimos pensando que lo podemos concretar antes de terminar el período

Publicidad Google