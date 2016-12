Tránsito pondrá "mano dura" y judicializará infracciones

La Subdirectora de Tránsito de la Intendencia de San José, Dra. Susana Nicola, aseguró que en la planificación para el próximo año, se continuará trabajando en "educación", fundamentalmente en lo que tiene que ver con los centros educativos, pero con los que se desarrollará una tarea de organización y planificación, para lograr mejores resultados. Paralelamente dijo que: "la población debe entender que la fiscalización debe estar siempre, la educación va en forma paralela, pero la fiscalización debe estar…". Consultada sobre cuáles serán las prioridades para el próximo año, en materia de fiscalización aseguró: "vamos a trabajar mucho con motos, con espirometrías positivas, con licencias de conducir con los peatones, porque esas son las cosas que vamos a pasarlas a la Ley de Faltas. Las espirometrías pasarán todas a la Ley de faltas a la justicia, las reiteradas infracciones por casco, por licencia de conducir, por velocidad, y por "hacer picadas" van a pasar a la ley de faltas, es decir vamos a ponerle mano dura a esas cosas, eso ya está estipulado que van a pasar a la Ley de Faltas…". Personal La jerarca informó que comenzarán las evaluaciones psicológicas para quienes se han inscripto en el concurso para incorporarse al cuerpo inspectivo, señalando además que "vamos a ser muy estrictos en el perfil, porque es una actividad bastante complicada y la fiscalización no es una cosas a la gente le guste mucho, pero esa es nuestra función…". Consultada sobre si estos nuevos ingresos posibilitarán un mayor control en la noche, en donde es inferible que se da mayor cantidad de infracciones dijo: "la noche no está cubierta, excepto los fines de semana cuando hay eventos, sino no llegamos a la noche con el cumplimiento. Vamos a ver ahora con el nuevo ingreso de funcionarios si habrá modificaciones, eso está a estudio, pensamos que sí, pero igual son pocos ingresos, son 10 funcionarios, y serían necesarios unos 15 o 20, pero tenemos eso y trataremos de optimizar los recursos humanos para tener una mayor presencia.