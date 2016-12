El retiro del Espigón no afecta la temporada pero sí el desarrollo del Balneario

El Presidente de la Comisión de Fomento de Boca del Cufré, fue consultado en improvisada rueda de prensa, sobre el comienzo de la temporada y el impacto que la obra del retiro de 140 metros del espigón pueden tener en la misma. Paralelamente confirmó que en el mes de febrero se concretará la mesa de diálogo, comprometida por el Presidente de la República en Ecilda Paullier, durante la realización del Consejo de Ministros. La principal molestia se generó cuando pocas horas después de esa reunión, la empresa Miller comenzó los trabajaos de remoción de las piedas. En los últimos días, Gonzalez señaló que: "La temporada comenzó, y la empresa ha culminado esta primera etapa, el día 20. Han sacado ya una buena parte de la escollera, llevarán el 50 o 60% de las tareas. Ahora lo que nos queda es pensar como organizarse con esa mesa de diálogo, que en definitiva era un poco lo que se está preparando y lo que había dicho el Presidente (…) tratar además de lo que quedó, de sacar el mejor resultado, es decir perdir la navegabilidad que es un poco el buque insignia. Entendemos junto a la comisión del náutico, que eso es lo que necesitamos, ese arroyo tendría que seguir con su cause abierto, por beneficio de las embarcaciones que hacen uso, y también parta evitar que se inunde el balneario, que es una de las cosas que seguramente va a suceder cuando la arena que retenían esas piedras caigan sobre el canal…". Aseguró que recientemente han tenido una reunión con el Intendente, y la propuesta es hablar con las dos comisiones para definir que se va a pedir en esa instancia de diálogo. "Hablamos algo de febrero", aseguró, porque las obras estarán detenidas hasta después de Turismo, y en esa previa tendríamos ese diálogo…" El dragado es la prioridad "Sin dudas que la prioridad nuestra es el dragado, y un dragado que se haga en los términos que nosotros quisiéramos, porque un dragado que se limpie la arena que tenemos en el canal, pero que a la vez se corte ese limo que tenemos a un metro y medio, y nosotros queremos lograr los dos metros y medio de profundidad y que se haga hasta donde estuvo la escollera inicialmente, porque sabemos que dan piedras abajo. O sea que el retiro total de la escollera, hoy no se está logrando, y por eso entendemos que la otra prioridad es que se señalice por razones de seguridad por esas piedras que están quedando, es decir que la farola vuelva a estar donde estuvo (…) plantearemos además que el producto de ese dragado, se trate de depositar del lado de Colonia, que se respalde y contenga lo que se deposite en ese lado, porque beneficia para mantener el arroyo, pero lograríamos que esa arena que anda deambulando en el arroyo, comience a depositarse en la costa de Colonia, que en definitiva es el objetivo…". Finalmente y consultado por Visión Ciudadana, sobre el impacto que las obras pueden tener en relación a esta temporada, González, aseguró que a su entender no hay un perjuicio a la playa o a la posibilidad de disfrute de los turistas o vecinos que lleguen. Al menos por el momento, pero sí señaló que la defensa de la escollera anteriormente, y del dragado ahora, lo que pretende es defender las posibilidades de desarrollo del balneario. Es decir, generar inversión y mejoras, y eso entendemos nosotros se podía lograr con el desarrollo de la actividad náutica, esa es la llave para que lleguen inversores y mejorar el balneario. Por eso entendemos que no hay un impacto directo en la temporada, pero sí en los planes de desarrollo del Balneario.