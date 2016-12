En busca de otros vuelos

Disco "Confesiones de una arrabalera", de Claudia Puerto

Rossana San Martín Cruxên

La cantante josefina en ascenso Claudia Puerto, editó recientemente su disco "Confesiones de una arrabalera", en la Productora Hipocampo y con el apoyo del FONAM. Las canciones que lo integran surgieron de la obra musical homónima escrita y dirigida por el dramaturgo y director de teatro Leonardo Preziosi, quien además da clases de teatro en la Casa de la Cultura de San José. Ese espectáculo de gran calidad artística, en el que Puerto estuvo acompañada por el bailarín Marcelo Cabrera, se disfrutó el 16 y 17 de agosto de 2014, en el Teatro Macció. Ahora podrán escucharse muy buenas interpretaciones de selectos tangos de excelentes letristas y compositores, en la voz de Claudia. Deseamos que encuentre productores que concreten la "presentación oficial" del disco y un reestreno de la obra musical. Entrevistamos días atrás a Claudia.

El disco está a la venta en nuestra ciudad en «APPOLO», en Bengoa 516 esquina Treinta y Tres.

_ Gustó mucho la obra musical "Confesiones de una arrabalera"…

_ La idea de este disco surgió para plasmar todos los temas que estaban en ese musical. Había otros tangos de los que se cantaban solo fragmentos. Al principio de ese espectáculo canté "Rubias de New York", pero no su totalidad, porque el propósito era ilustrar lo que estaba diciendo el personaje que yo interpretaba. No se incluyó en este disco.

_ Recibiste el apoyo del FONAM (Fondo Nacional de Música). Agradeces en el disco al Gobierno Departamental y a la Dirección General de Cultura…

_ El Director de Cultura Juan Carlos Barreto logró la posterior gira del espectáculo a Tacuarembó (2014), a Maldonado y también en Joven Tango, en Montevideo, en el año 2015. Es recién en el año 2016 que se pudo presentar este proyecto. Se mandó el video y el disco fue aprobado por el FONAM.

_ ¿Quién es el responsable de la Productora Hipocampo?

_ Néstor Techera, un músico y cantante que grabó y se encargó de la parte gráfica. Armó todo el producto.

_ Está muy linda la edición. Las fotografías son de Adriana Nis… Recuerdan momentos del espectáculo y del personaje que encarnaste.

_ Adriana es cantante de la Banda Departamental. Está estudiando fotografía. Martín González hizo arreglos musicales de varios temas. Es de San José y también es cantante del Coro del SODRE. Ha hecho varios personajes de ópera como solista.

Otros de los arreglos fueron realizados por Rafael Benech, quien trabaja con Néstor Techera.

_ La selección fue inteligente, porque están los poetas del tango: Cadícamo, Manzi, la indiscutible calidad de clásicos de Gardel-Le Pera, Discépolo… Culmina con "Los pájaros perdidos" de Trejo-Piazzolla.

_ Eso obedece al arte de Leonardo Preziosi, quien supo amalgamar la historia con esos temas. Están en el imaginario del público. Nadie los desconoce.

Un tema de Irma Álvarez y un proyecto de mini-gira

_ Estrenaron en aquel espectáculo en el Macció "De amor y tango", de Irma Álvarez, que también está en este disco.

_ Ella escribió la letra y su hijo Daniel Martínez, es el autor de la música. Martín González fue quien hizo la banda instrumental de ese tema para el disco.

Cuando Irma presentó su libro "Sin olvidos" en el Museo de San José (*), se cantó ese vals. Tuvo mucho éxito, porque no le imaginaban esa faceta.

_ Es una excelente diseñadora. Ha incursionado en la plástica y en la poesía…

_ Irma me contó que tiene algunas letras de valses, milongas, tangos. Falta que su hijo cree la música.

_ ¿Hay alguna posibilidad de presentar tu disco en otros lados?

_ Sí, pero no se ha podido concretar. Por otro lado, Irma y yo hemos pensado hacer una gira juntas. Ella presentando su libro y yo, el disco. Queremos combinar el arte de San José en una mini-gira. Estarían presentes música, literatura y diseño. No olvidemos que ella fue responsable en el espectáculo del vestuario y de la ambientación. Tiene una gran sensibilidad. La obra se dio pocas veces en San José.

_ Cuando hice el comentario escrito sobre la obra, señalé que sería importante que se representara en varios lugares del país. Sigo opinando lo mismo.

_ El año que viene se cumplen los 100 años de "La Cumparsita". La Productora [Graciela De León] de la obra "Fantasy On Ice y la Reina del Hielo" que se dio en San José en noviembre pasado, estuvo en nuestro programa radial "Largo Musical" que está en FM Principal de 15.30 a 17 horas, de lunes a viernes. Estuvimos conversando con ella y pensamos también en algo relacionado con este disco.

He hecho varias propuestas, en distintas salas, pero por ahora no hemos podido realizar la presentación.

El elogio de Luz Mary

_ Tu voz se adapta a esas canciones del arrabal. Tú has tenido una actuación destacada.

_En el 2014 yo salí segunda en la selección de voces de "Joven Tango". Tengo vinculación con "Joven Tango". Me llaman con frecuencia para las milongas… En una oportunidad en la que canté, se me acercó una señora de 84 años, cuyo nombre artístico era Luz Mary. Es una cantante de tango de la vieja guardia que empezó con Olga del Grossi. Es muy conocida, aunque no tanto como la consagrada Olga. Luz Mary me escuchó cantar en "Joven Tango", en el Mercado de la Abundancia (San José y Yaguarón), en Montevideo. Consiguió mi teléfono, me llamó y dijo que quería conversar personalmente conmigo, porque se quedó maravillada con mi actuación. Yo venía en ómnibus, rumbo a San José. Eso me dio una enorme alegría. Después nos encontramos y me dio varios de sus contactos. Me insistió: "tenés que seguir, porque nadie te calza los puntos". Le contesté que era excesivo, pero fue muy importante para mí que alguien con su experiencia y su talento, me diera ese estímulo. Tengo un disco de ella y es una gran intérprete.

_ Tú hiciste un espectáculo en el Instituto Cultural Español de San José el 16 y 17 de setiembre de 2016, llamado "Historias de arrabal", (**) que gustó mucho al público. A medida que pase el tiempo le irás dando otro calor y color a tus interpretaciones, porque también tienen una cuota de teatro. Este es un muy buen comienzo.

_ Ojalá pueda concretar una "presentación oficial" del disco. En esa oportunidad tal vez agregue esos temas y "dé la yapa" de "Historias de arrabal" que fue lo que hicimos en el ICE. Me gustaría invitar a Luz Mary...

Otra vez carnaval

_¿Vas a participar en carnaval?

_Sí. Voy a cantar tangos en la comparsa "Sarabanda".

_ La milonga también se te da muy bien. Es muy nuestra y bellísima.

_ Yo canté "Se dice de mí", que es del maragato Francisco Canaro. En el ICE canté "Me enamoré una vez", que es una divertida ranchera, también de Canaro.

_ Ese tipo de canciones se adecuan a lo que te gusta hacer, porque les puedes dar el toque histriónico.

_ A mí me gusta agregarle lo actoral para complementar el canto…

(*) Irma Álvarez inauguró la muestra de sus cuadros el 7 de octubre en el Museo y el 28 de octubre de 2016, presentó allí su libro "Sin olvidos- Relatos de una vida".

(**) Historias de arrabal se presentó en el ICE dentro de un doble espectáculo denominado "Tango y humor". Ese día también actuaron "Percantas y garufas" con tangos reos, a cargo del elenco de "Sostenido por bemoles", con guión y dirección de Sandra Acosta. Participaron los siguientes integrantes de ese elenco: Rosario Viera, Fabiana Bogarín, Juan Martín Durán y Sebastián Díaz.

Temas del disco: 1. Al mundo le falta un tornillo.E. Cadícamo/José María Aguilar. 2. El día que me quieras. Alfedo Le Pera/Carlos Gardel. 3. Melodía de arrabal. Alfredo Le Pera/Carlos Gardel. 4. Cambalache. Enrique Santos Discépolo. 5. Se dice de mí. Ivo Pelay/Francisco Canaro. 6. De amor y tango. Irma Álvarez/D. Martínez/M.González. 7. Milonga sentimental.Homero Manzi/Sebastián Piana. 8. Los pájaros perdidos.Mario Trejo/ Astor Piazzolla.