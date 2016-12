Reyes se reunió con residentes

En la mañana de ayer, y en su despacho, el Director General de Tránsito de la Intendencia, Marcos Reyes, recibió a representantes del grupo de vecinos residentes en la "nueva zona azul, que el pasado miércoles fueron recibidos por la comisión de Presupuesto de la Junta Departamental, en virtud de la próxima puesta en marcha del nuevo tarifado. Los vecinos, reiteraron su posición presentada en la Junta, y entienden que fueron entendidos, y "ahora van a estudiar el tema y creemos que vamos a llegar a una buena solución…" Señalan además que el problema de la movilidad en la ciudad, no es responsabilidad de los vecinos, sino producto de las decisiones que se han tomado. También luego del encuentro, Marcos Reyes señaló que: "lo que hemos hecho es escuchar sus inquietudes, como lo hacemos con todos, y les manifestamos que la idea nuestra es impulsar el estacionamiento tarifado. Nos planearon algunas medidas, que nosotros vamos a estudiar para ver si hay alguna posibilidad de mejoras a las propuestas, pero les dejamos claro que nuestra intensión es que el tarifado salga…". En relación a la posibilidad que a los residentes en la zona no se les cobre el "abono residente", que tendrá un costo de 0,5 UR, señaló que ese asunto debe ser analizado por el área jurídica de la Intendencia. Según el jerarca, además, con la extensión del tarifado se ganan alrededor de unos 180 lugares de estacionamiento. Hoy tenemos una capacidad en la plaza para unos 80 vehículos y nosotros calculamos que pasaríamos a tener unos 260 vehículos aproximadamente…" No hay recurso alguno Hoy no podemos dar respuesta, porque la posibilidad de dejar sin efecto el pago del abono residente, lo tenemos que analizar con jurídica de la Intendencia.

En relación al trascendido que una de las empresas que se presentó a la licitación, habría presentado un reclamo, concretamente sería la empresa que brinda hoy el servicio en la circunvalación de la plaza 33, Reyes dijo: "recién confirme que no se ha presentado ningún recurso, la empresa había presentado sí una nota para ver el expediente para conocer porqué habían quedado eliminados, pero no hay recurso alguno…" Con bancadas Como ya informáramos, los vecinos serán recibidos el próximo miércoles por las dos bancadas de la Junta Departamental. Es bueno tener en cuenta que el Legislativo, debe dar el aval para que se concrete la concesión del nuevo tarifado, posteriormente a lo cual se enviará para el análisis del TCR. Si bien el Intendente adelantó su intención que comience a funcionar en febrero, los plazos parecen algo más largos.