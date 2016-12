Asumió el nuevo Cte. de la División de Ejército II

El Ministro de Defensa Nacional dijo en relación al edificio que hoy ocupa la D.E.II, que: "no tenemos ningún tipo de planteamiento formal ni serio por parte de ninguna institución" y recordó que en caso que se planteé esa institución deberá proporcionar un nuevo local para la unidad militar. Como estaba previsto, en el medio día de ayer se realizó en la Sede de la División de Ejército II, la puesta en cargo del nuevo Comandante de la unidad Militar, el Gral. Hector Tabárez. De la ceremonia militar participó el Sr. Ministro de Defensa Nacional Dr. Jorge Menéndez, el Comandante en Jefe del Ejército Gral. Guido Manini Ríos y otras jerarquías de las diferentes fuerzas armadas, así como también agregados militares de otros países en el Uruguay. También participaron los Intendentes de San José y Durazno, José Luis Falero y Carmelo Vidalín. Como ya anunciáramos, el Gral. Héctor Tabárez, releva en el cargo al Sr. Gral. Carlos H. Loitey quien recientemente fuera designado como Asesor Militar del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hecho este que ocurre por primera, es decir antes, militar uruguayo ocupó este lugar y por ende es la mayor posición militar dentro del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, en la historia de la participación de nuestro país en misiones de paz. En el cargo, el general Loitey tendrá bajo su mando casi 90.000 militares, hombres y mujeres, provenientes de más de 120 países. Antes estos hechos, el Presidente de la República designó al frente de la División de Ejército II, al referido General, quien se venía desempeñando desde el año 2014 como Director General del Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES). Cabe recordar que la División II con asiento en nuestra ciudad, es la unidad militar de la que dependen todas las unidades ubicadas en los departamentos de Colonia, Soriano, Durazno, Flores, Florida y San José, prestando servicio entre todas, unos 1500 efectivos militares. Tras la lectura de la Orden del Ministerio de Defensa Nacional con la designación, fue el propio Comandante en Jefe del Ejército, quien pudo al mando de la División a Tabárez. Luego el flamante jerarca, brindó un breve discurso, agradeciendo la responsabilidad que se le ha conferido. Luego de recibir la salutación de orden de los invitados a la ceremonia, el nuevo Comandante de la División II, dialogó con los medios de comunicación presentes en el lugar. Allí, señaló: "Asumimos con varias prioridades, en cuanto a lo profesional, la instrucción y el cumplimiento de los planes que tiene establecido el Ejército a nivel nacional y regional, y la otra parte es para con la sociedad, como siempre, en tratar de apoyar en aquellas cosas que la sociedad necesite, tratando de trabajar mancomunadamente con todos los Intendentes Departamentales, tratando de lograr una buena gestión, tanto en el ámbito de la División, como en el ámbito de cada una de las unidades…". Paralelamente expresó que la División se encuentra desarrollando "un plan piloto, tratando de construir viviendas para el personal subalterno en cada una de las localidades en donde están asentadas unidades militares. Eso se está tratando de hacer con mano de obra no especializada, con pocos albañiles, y con personal que no es idónea, pero a la que tratamos de enseñarles lo que tiene que ver con el oficio de albañil. "Con los pocos recursos que tienen las unidades, tratar de hacer unas viviendas que sean dignas para dejar por lo menores, y en principio dos viviendas en cada localidad. Luego evaluar el resultado para repetirlo en otras áreas…". Aclaró el General, que ese plan se desarrolla "todo con recursos propios, tratando de utilizar de la manera más eficiente los recursos de las unidades…". Paralelamente, el Ministro de Defensa, Dr. Jorge Menéndez, destacó en rueda de prensa, la trascendencia que tiene la División II, no solamente por la cantidad de territorio en la que rige, sino además por las armas con las que cuenta. Es una División, que desde el punto de vista militar, tiene una fortaleza muy importante, pero también por todo lo que realiza en ayuda desde el punto de vista social y a las Intendencias, por su especialidad o por requerimientos de la sociedad…" El edificio de la D.E.II Consultado sobre si el tema del edificio, que en su momento y sobre todo el diputado del MPP Walter De León, daba como un hecho que la unidad militar abandonaría el edificio para radicar allí el tecnólogo en informáticas y otras actividades educativas, el Ministro dijo: "esas cosas nunca están cerradas, tienen que ver no sólo con el aspecto militar, sino a veces con los intereses de otra parte del Estado que efectivamente pueda dar respuesta a la posibilidad de un traslado. Nosotros como MDN, siempre tenemos el criterio que somos parte de un Estado en su conjunto, no nos creemos el fin del Estado, sino parte del Estado, pero obviamente para abandonar ciertas estructuras tiene que ser a través del cambio de determinadas circunstancias, que puede ser la creación de otra unidad con las características necesarias para albergar la División en otro lugar que por supuesto es con costo de la parte a quién pueda brindársele esta estructura. En definitiva tiene que ver con un cambio de activos para poder seguir realizando las cosas que se hacen…". Pero repreguntado concretamente sobre el trámite en particular, el Ministro fue enfático al decir: "En este momento, no tenemos ningún tipo de planteamiento formal ni serio por parte de ninguna institución como para poder avanzar en esta materia…"