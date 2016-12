Mall: se volvió a postergar reunión de Comisión de Grandes Superficies Escrito por -- El encuentro se concretaría después del 15 de enero Por Claudia Presno La reunión de la Comisión de Grandes Superficies que ya fuera postergada el jueves 22 de diciembre con el fin de que se concretara la semana entrante, será postergada nuevamente para "después del 15 de enero", de acuerdo a lo confirmado a Visión Ciudadana por Mercedes Antía, Directora de Desarrollo del Gobierno Departamental. La entrevistada explicó que la idea inicial era que la reunión se efectuara la semana que viene aunque no estuviese presente Mabel Lorenzo, representante de los consumidores, a quien se le solicitaría que manifestara por escrito su posición con respecto al tema. Posteriormente se definió cambiar la fecha por considerarse que era fundamental la presencia de Lorenzo en esta reunión y el Ministerio de Economía también apoyó este cambio para después del 15 de enero, período en el que todos los involucrados podrían estar presentes.

Esta reunión se realizaría en principio en San José, dependiendo de las condiciones coyunturales. Participarían Nelson Varela, por el Ministerio de Economía y Finanzas, Mabel Lorenzo (integrante de la Liga de Amas de Casa) por los consumidores, Fernando Echedo por el Centro Comercial y Mercedes Antía por la Intendencia.

Antía enfatizó en que a través de las redes sociales se ha visto un fuerte apoyo a la instalación del mall en San José de Mayo, en la intersección de Herrera y Rivera. Además, dijo que el Ministerio de Economía y Finanzas se ha mostrado conforme con el proyecto y el estudio de mercado presentados por el posible grupo inversor (Garbarino Lombrado) al tratarse de un emprendimiento que generaría empleo tanto durante su etapa de construcción como en su operativa. MERCADO En otro orden, Antía comunicó que durante el mes de enero el Mercado Municipal permanecerá abierto y las refacciones que se realicen se harán con este servicio a disposición del público. Serán los permisarios los que definan o no tomarse días de descanso durante este mes ya que dicha estructura no cerrará la tercera semana de enero como lo hacía habitualmente.

