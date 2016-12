Falero respondió al CCI señalando que pretende ejercer presión al Ejecutivo

El Intendente señaló que no permitirá que se les tilde de irresponsables y de no tener vergueta. "Yo sentiría vergüenza como comerciante de estar en segundo y tercer nivel del país, como los precios más caros del Uruguay. …" La definición de la instalación del Shopping Mall en San José, ha tenido en las últimas horas algunos episodios fuertes. Mientras se ha postergado la reunión de la comisión de grande superficies para la próxima semana (Ver nota en Pág 4 y comunicado del CCI en Pág 6), el Intendente José Luis Falero, luego de la reunión del Gabinete Departamental, de la jornada de ayer, fue consultado en rueda de prensa sobre este tema en concreto. Entonces dijo: "yo creo que hay una actitud del Centro Comercial, que es inusual. No creo que el Centro Comercial pueda decir de falta de seriedad porque si en algún momento tomamos decisiones diferentes, donde el Centro Comercial tuvo la oportunidad de compartir con nosotros un trabajo similar a este, de acuerdo a lo que establece la Ley, y dijimos que no a un emprendimiento en la Estación de ANCAP, y allí el Centro Comercial no estimó que fuero con falta de seriedad. Es el mismo proceder que tomamos en aquella instancia y en esta, lo que son situaciones diferentes y lo dijimos desde el principio, así que, no me caen prendas en este caso, porque siempre ha existido seriedad en el Gobierno Departamental. Y vergüenza mucho menos. Yo sentiría vergüenza como comerciante de estar en segundo y tercer nivel del país, como los precios más caros del Uruguay. Eso sí es sentir vergüenza. Creo que hay una equivocación puesta de manifiesto, producto de ejercer una presión que no va a modificar en nada lo que es la seriedad con la que vamos a definir el tema. Creo que se han equivocado, pero esto no quiere decir que no se puedan generar ámbitos. En lo que refiere a las convocatorias, ya ayer lo habíamos manifestado, que había alguna posibilidad de charlar con el Ministerio de Economía por una prórroga, y acordamos que va a ser la próxima semana. No va a estar allí el voto presencial de los consumidores, pero hay antecedentes que lo va a poder dejar redactado en forma escrita, es decir la postura del consumidor va a estar…". En relación a la ubicación del proyecto Falero dijo: "…los emprendimientos llegan con un lugar, no lo elige la Intendencia, eso no se puede argumentar, yo no le puedo decir al inversor donde debe colocar su proyecto, me parece que estamos saliéndonos de mambo, no sé cual es la razón, ni la metodología, ni hacia donde quiere llegar el Centro Comercial, pero si lo que quiere es generar presión al Ejecutivo, creo que pierden el tiempo…" Falero dijo además que "hay cosas que se pueden tolerar y comprender, pero otras cosas no" y que "no les voy a permitir de que nos tilde de irresponsables, y menos de no tener vergüenza, ahí hay que mirarse más hacia adentro, antes de hablar de los demás…".Finalmente el Intendente reprochó un "cambio de actitud del Centro Comercial", que ha optado por comunicarme las cosas por intermedio de los medios de prensa, y no como era antes", finalizó diciendo que no va a conversar con el Centro Comercial, hasta que no le soliciten una audiencia como cualquier otra institución, y que si esto se concreta los recibirá con las puertas abiertas como siempre..