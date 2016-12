Residentes del nuevo tarifado se reunieron con Presupuesto y mañana con Reyes

En la jornada de mañana, a las 10 de la mañana un grupo de vecinos del centro de la ciudad, residentes en el área que comprende el nuevo estacionamiento tarifado, serán recibidos por el Director General de Tránsito de la Intendencia Marcos Reyes. Esta instancia según explicó el Coordinador del "Sumate" y Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Junta, Andrés Pintaluba, en donde fueron recibidos ayer los vecinos, surge porque en parte de la reunión, nos expresaron que no habían tenido la posibilidad de dialogar con el Director de Tránsito, lo llamamos nosotros a Marcos Reyes, y el viernes ( por mañana) serán recibidos por el jerarca. Como destacábamos, un grupo de seis o siete vecinos, llegaron a la Junta Departamental para reunirse con la comisión asesora, y en primera instancia recibir información, pero a la vez, para plantear su preocupación por lo extensión del tarifado. No solamente se maneja el cobro que se pretende hacer a los vecinos, fijada, luego de algunas negociaciones entre ejecutivo y legislativo en media Unidad Reajustable, sino otras consideraciones bastante más complejas, técnicas, pero fundamentalmente legales. En primer lugar los vecinos entiende que se les cobrará en forma injusta, y hasta ilegal, en el entendido que se les impone doblemente ya que pagan contribución y patente de rodados. Por otra parte, se les cobrará un abono de media UR, cunado ni siquiera se puede asegurar que puedan estacionar en su zona de residencia, ya que se le cobra pero, estacionarán en función del lugar coyunturalmente existente. Luego de la reunión mantenida ayer, por algo más de una hora, los propios vecinos, señalaron su satisfacción con el encuentro, entre otras cosas, porque se concreta la posibilidad de dialogar con las autoridades. Los vecinos reconocen que hay un problema de movilidad en la ciudad, pero que eso no es responsabilidad de los vecinos en la zona. Reconocen por otra parte que todos tienen derecho a estacionar, pero que en este caso hay una doble imposición. Paralelamente señalan que del decreto no tienen aún conocimiento y que los datos que han ido recibiendo son fundamentalmente por intermedio de los medios de comunicación, porque no habían tenido la posibilidad de entablar un diálogo con las autoridades. "Esperamos que en la reunión del viernes con el director de Tránsito, nuestros planteos sean tenidos en cuenta. Nosotros señalamos que este tarifado no debería prosperar, hay muchos departamentos y en ciudades más grandes en donde no sólo no hay estacionamiento tarifado, y lo otro que estamos evaluando es que dentro de poco va a haber un plan de ordenamiento territorial en donde está contemplado el tema de la movilidad, del estacionamiento, la descentralización de los servicios y me da la sensación que no hubo un estudio en relación a lo que es el Plan de San José…", señaló Perroni. Nosotros en términos legales, hay vecinos que son abogados y han estado estudiando el tema, pero nosotros no tenemos conocimiento real del asunto. No estamos en contra de la licitación, sólo queremos que se nos tome en cuenta…". Responsabilidad del Ejecutivo El integrante de la comisión por el Frente Amplio, el edil Socialista, Javier Gutiérrez, dijo al ser consultado que: "En principio, tenemos la postura de apertura del diálogo con los vecinos, el pliego fue votado por la Junta Departamental, ponderando lo conversado con el director de tránsito, pero obviamente que hay algunos aspectos que se nos pueden haber escapado y por lo tanto estamos abierto al diálogo, para buscar algún tipo de modificación al tema (…) yo se lo decía a los vecinos, que debemos recordar que el FA hizo un fuerte cuestionamiento al Ejecutivo, debido a que se lanzó la licitación antes que la Junta votara la extensión del Estacionamiento Tarifado. Eso fue una de las cosas que tuvimos que aprobar, y decíamos que el Intendente estaba desconociendo a la Junta, porque el legislativo perfectamente podría haber no extendido el estacionamiento tarifado habiendo ya una licitación en marcha…" El plazo de la licitación se extendió justamente por nuestros planteos, pero efectivamente era muy poco el plazo para poder realmente tener más instancias de acuerdo o intercambio para mejorar el pliego de condiciones. Es decir que la responsabilidad de este tema, no recae en la Junta Departamental, lo pudimos mejorar en algunos aspectos pero fueron pocos los espacios para esto y se tiene que hacer cargo el Ejecutivo…". No podemos adelantar mucho Por su parte el edil del "Sumate", Andrés Pintaluba, consultado sobre el margen existente para realizar modificaciones a la situación y contemplar a los vecinos, dijo: "escuchamos atentamente y con el respeto que los vecinos merecen, en el medio de la reunión surge que hasta el día de hoy no han podido conversar con Marcos Reyes, hicimos el contacto, y lo van a hacer en estas horas. Ellos manejan una serie de elementos y argumentos, pero que además de ser receptivos de lo que dicen, pero entran a tallar temas jurídicos, que requieren un análisis más en detalle. Nos parece que lo mejor es que luego de la reunión con el Director Reyes, a partir de ahí podrás ponerse de acuerdo o buscar un camino común que deje satisfechas a todas las partes (…) pero no quiero adelantar más porque sería una irresponsabilidad dar un paso más allá antes de esas reuniones…". Pintaluba descartó que no se concrete la extensión del estacionamiento tarifado.

Más allá de la reunión de mañana, los vecinos serán recibidos el próximo jueves por ambas bancadas de la Junta Departamental, antes que se concrete la sesión extraordinaria que se convocará para poder designar la comisión Permanente que funcionará durante el receso legislativo, es decir hasta el 15 de febrero.