Mall: se postergó reunión de Comisión de Grandes Superficies

El encuentro se concretaría la semana que viene Por Claudia Presno En las últimas horas fue postergada la reunión de la Comisión de Grandes Superficies que preveía tomar posición en cuanto al proyecto de construcción de una mall en San José de Mayo, en la intersección de Herrera y Rivera. El proyecto había sido presentado nuevamente a las partes involucradas con algunas modificaciones y un estudio de mercado. La reunión, a la que concurriría un integrante del Ministerio de Economía y Finanzas, una integrante de la Liga de Amas de Casa (en representación de los consumidores), un representante de la Intendencia y otro del Centro Comercial, estaba pautada para hoy a las 9:00 horas en una oficina de la Intendencia de San José en Montevideo pero fue postergada a sugerencia del Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, según pudo conocer este periódico, luego de las gestiones realizadas desde el Centro Comercial local.El encuentro se prevé concretar la semana que viene pero hasta ayer no se tenía definida una fecha, lo cual dependería principalmente de la voluntad del mencionado Ministerio.

Visión Ciudadana se comunicó con Mercedes Antía, Directora de Desarrollo del Gobierno Departamental, quien confirmó la postergación de este encuentro y estimó que el mismo se realizaría antes del 31 de este mes.

Antía explicó que se quería efectuar cuanto antes esta reunión porque Mabel Lorenzo, representante de la Liga de Amas de Casa, no estaría presente la semana que viene por motivos personales pero ahora se le plantearía la posibilidad de que manifieste por escrito su decisión sobre el mall. En tanto, la jerarca departamental expresó que el encuentro se iba a realizar en Montevideo por problemas de salud de Lorenzo; no descartó que ahora pueda realizarse en San José.

Por otra parte, Visión Ciudadana se contactó con Fernando Echedo, Presidente del Centro Comercial e Industrial de San José, quien manifestó su conformidad con la postergación de este encuentro porque de esta manera no es tanta "la presión" que se ejerce con el tema y se da más tiempo para analizar la información presentada por el posible inversor (Garbarino Lombardo).

Cabe destacar que el pasado martes representantes del Centro Comercial realizaron una conferencia de prensa en la que presentaron un comunicado a la opinión pública contrario a la instalación del mall. "… hoy nos encontramos profundamente decepcionados con la poca seriedad y falta de vergüenza con la que se va a decidir un tema tan apasionante e importante como la instalación de un Mall en San José", expresaba esta misiva.